OpenAI lance la fonctionnalité ChatGPT Health pour tous les utilisateurs américains

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OpenAI lance la fonctionnalité ChatGPT Health pour tous les utilisateurs américains

OpenAI, leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, a annoncé que sa nouvelle fonctionnalité ChatGPT Health, spécialisée dans la santé, est désormais accessible à tous les utilisateurs adultes aux États-Unis. Cette mise à jour permet aux utilisateurs, qu'ils disposent d'un abonnement gratuit ou payant, d'analyser des données médicales et de suivre des indicateurs de santé personnels. Cette étape marque une intégration plus profonde de l'IA dans la médecine, l'un des domaines les plus cruciaux pour la vie humaine. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d'intégrer leurs données médicales personnelles avec des services populaires tels que Apple Health, MyFitnessPal et Function. Le système peut également traiter des dossiers médicaux provenant de grands systèmes hospitaliers comme Epic et Oracle Health, ainsi que de la plateforme One Medical. Selon les données d'OpenAI, le nombre de requêtes liées à la santé effectuées par les utilisateurs est passé de 230 millions à 300 millions par semaine.

Mesures de sécurité et débats juridiques

Ce déploiement à grande échelle coïncide avec une plainte déposée contre OpenAI par un citoyen de Floride. Le plaignant affirme que ChatGPT lui a donné des conseils dangereux pour sa vie en lui suggérant de ne pas consulter de médecin. En réponse, l'entreprise a rappelé dans ses conditions d'utilisation que ChatGPT n'est jamais destiné à poser des diagnostics ou à traiter des maladies, et que toutes les réponses sont fournies à titre informatif uniquement.

Dans une interview accordée au New York Times, des représentants de l'entreprise ont déclaré qu'ils travaillaient sans relâche pour rendre les conseils médicaux plus sûrs. Le nouveau modèle GPT 5.6-Luna a obtenu des résultats nettement supérieurs à la version précédente GPT 5.5 lors des tests HealthBench. OpenAI garantit qu'elle collabore avec des médecins pour entraîner ses modèles et qu'elle n'utilise pas les données médicales personnelles des utilisateurs pour entraîner ses réseaux neuronaux.

Concurrence sur le marché de l'IA médicale

Bien que les études montrent que les bots d'IA ne sont pas encore totalement fiables en matière de conseils médicaux, la concurrence dans ce secteur ne faiblit pas. Outre OpenAI, des géants comme Google et Anthropic développent activement leurs propres solutions d'IA axées sur la santé. ChatGPT Health est désormais capable de répondre en tenant compte des allergies ou du régime alimentaire de l'utilisateur, non seulement dans une section dédiée, mais aussi dans l'interface de chat générale.

Actuellement, la fonctionnalité ChatGPT Health est disponible sur les plateformes suivantes :

  • Version web de ChatGPT ;
  • Application mobile sur iOS ;
  • Pour les utilisateurs des plans tarifaires Free, Go, Plus et Pro.
Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore officiellement ouverte aux utilisateurs en Ouzbékistan, le déploiement mondial de cette technologie devrait stimuler le développement d'applications d'assistance médicale régionales à l'avenir. Néanmoins, les experts soulignent la nécessité de consulter un médecin professionnel avant de prendre toute décision médicale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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