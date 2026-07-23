Frenkie de Jong, leader du FC Barcelone et des Pays-Bas, gravement blessé

Le milieu de terrain du FC Barcelone et de l'équipe nationale des Pays-Bas, Frenkie de Jong, a subi une grave blessure au genou qui l'éloignera des terrains pour une longue période. Les examens médicaux ont révélé une déchirure du ligament latéral interne du genou droit. Il s'agit d'un coup dur inattendu pour l'équipe dirigée par Hansi Flick, en pleine préparation pour la nouvelle saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations officielles du club, malgré la gravité de la blessure, aucune intervention chirurgicale n'est nécessaire pour le moment. Le joueur entamera un processus de récupération par des méthodes conservatrices. Cependant, aucune date précise n'a été fixée pour son retour, ce qui pourrait poser des problèmes au milieu de terrain du FC Barcelone.

En clarifiant la situation, Frenkie de Jong a révélé que l'origine de cette blessure remonte en réalité à la Coupe du Monde. Selon Goal.com, le joueur a été contraint de jouer avec la douleur pendant le tournoi au Qatar. À l'époque, les médecins avaient estimé que la blessure n'était pas grave, mais la situation s'est aggravée par la suite.

Deux saisons marquées par les blessures

Les deux dernières années ont été difficiles pour Frenkie de Jong. D'abord, des problèmes chroniques à la cheville l'ont privé de l'Euro. Lors de la saison 2025-26, une blessure aux muscles ischio-jambiers l'a écarté des terrains durant une période cruciale, de février à avril. Ces problèmes physiques récurrents affectent sa forme sportive et sa régularité au sein du club.

"J'avais été blessé au genou pendant la Coupe du Monde. Après le premier scanner, les médecins m'ont dit que la blessure était mineure et qu'elle ne s'aggraverait pas si je continuais à jouer. J'ai serré les dents pour aider mon équipe et mon pays. Mais après mon retour de vacances, les examens effectués à Barcelone ont montré que la blessure était bien plus grave que prévu", a déclaré la star néerlandaise.

Le milieu de terrain a également répondu aux critiques qui remettaient en cause son engagement envers le club. Il a souligné que les fausses informations circulant dans les médias et le manque de respect concernant sa blessure le blessent. De Jong a affirmé qu'il a toujours placé la responsabilité envers sa profession et son équipe au premier plan.

Frenkie de Jong a rejoint le FC Barcelone en 2019 en provenance de l'Ajax pour 75 millions d'euros. Au cours de cette période, il a remporté les titres suivants avec les Catalans :

Trois titres de champion de La Liga ;

Deux fois vainqueur de la Copa del Rey ;

Trois fois vainqueur de la Supercoupe d'Espagne.

Le joueur se concentre désormais sur son rétablissement. Les supporters du FC Barcelone attendent avec impatience le retour de l'un des créateurs clés de l'équipe pour jouer un rôle majeur dans les schémas tactiques de Hansi Flick.