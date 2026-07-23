Amazon commence les réductions dans sa division d'intelligence artificielle : Changement de stratégie

Le géant technologique américain Amazon a décidé de réduire ses effectifs dans sa division Artificial General Intelligence (AGI), dédiée à la création de systèmes dotés d'une intelligence de niveau humain. Cette mesure témoigne d'une réévaluation des priorités de l'entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI) et affecte directement l'un des secteurs les plus influents du marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'agence Reuters, bien que la direction d'Amazon considère toujours le développement de grands modèles d'AI comme une orientation stratégique, elle procède à une réallocation des ressources. Selon un porte-parole de l'entreprise, l'accent est désormais mis sur les projets offrant une valeur maximale aux clients. C'est précisément pour cette raison que la suppression de certains postes au sein de la division AGI a été jugée nécessaire.

Changements de direction et réformes internes

Les processus de réorganisation au sein de la division AGI sont en cours depuis plusieurs mois. À la fin de l'année dernière, Rohit Prasad, qui dirigeait ce département, a quitté l'entreprise. En février de cette année, le chef du AGI Lab, David Luan, a également quitté ses fonctions. Actuellement, cette direction a été placée sous la supervision du vice-président senior Peter DeSantis, qui est également responsable du développement des processeurs internes de l'entreprise et des technologies quantiques.

Selon les informations disponibles, les réductions ont principalement touché les équipes travaillant sous la direction des vice-présidents Adeeb Shanaa et Vishal Sharma. Amazon n'a pas encore divulgué le nombre exact d'employés licenciés, mais il est souligné que ce processus fait partie de la politique globale d'optimisation de l'entreprise.

Demande du marché et nouvelles orientations

Amazon préfère investir dans des projets aux résultats pratiques plutôt que dans la recherche fondamentale. Par exemple, la création d'une nouvelle division appelée Forward Deployed Engineering a été récemment annoncée. Ce département aide les grands clients entreprises à intégrer directement les services d'intelligence artificielle dans leurs processus métier. Cela montre que l'entreprise met l'accent sur la vente de produits finis et le service client plutôt que sur la recherche théorique à long terme.

Ces réductions ne sont pas les premières pour Amazon. En janvier, l'entreprise avait licencié environ 16 000 employés dans le monde. À une époque où la concurrence dans le monde de la technologie s'intensifie, Amazon tente de concentrer ses ressources sur les points les plus efficaces pour rivaliser avec des concurrents comme Google et Microsoft.

Pour les utilisateurs et les professionnels de l'IT, cette nouvelle témoigne de l'évolution des tendances technologiques mondiales. On peut constater que même des géants comme Amazon n'ont pas de budget illimité et sont contraints de modifier rapidement leur trajectoire en fonction de la demande du marché.