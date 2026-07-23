Luis de la Fuente parle de la performance de Lamine Yamal à la Coupe du Monde 2026 et de la victoire de l'Espagne

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, a fait l'éloge de la jeune star Lamine Yamal après la victoire historique lors de la Coupe du Monde 2026. Le technicien expérimenté a souligné non seulement les compétences techniques du prodige du FC Barcelone, mais aussi sa discipline tactique et sa capacité à faire passer les intérêts de l'équipe avant ses ambitions personnelles. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lamine Yamal est arrivé au tournoi comme l'un des jeunes joueurs les plus talentueux au monde. Malgré une convalescence après une blessure en début de tournoi, il a su démontrer ses meilleures qualités sous la direction de Luis de la Fuente. Selon Goal.com, l'entraîneur a souligné que la croissance mentale du joueur était plus importante que son état physique.

L'harmonie entre esprit d'équipe et talent individuel

"Lamine a vécu une expérience incroyable et a réalisé un match fantastique. Il a beaucoup mûri, a travaillé sans relâche pour l'équipe et a su faire passer l'intérêt collectif avant la gloire personnelle", a déclaré fièrement De la Fuente dans une interview accordée à Marca. Bien que Yamal n'ait marqué qu'un seul but durant tout le tournoi, l'entraîneur s'est déclaré pleinement satisfait de son impact global.

Le succès de l'équipe nationale espagnole repose sur le concept de "La Familia" (la famille), qui se construit depuis le Championnat d'Europe. Selon l'entraîneur, c'est cette unité qui a transformé l'Espagne en une force irrésistible. Les qualités humaines de l'équipe et le soutien mutuel ont été les facteurs clés assurant la supériorité tactique sur le terrain.

Une défense aussi solide que celle des Spartiates

Luis de la Fuente a expliqué le potentiel défensif de son équipe avec des exemples historiques. Il a comparé le jeu collectif de l'Espagne à celui de ses adversaires dépendants de leurs stars : le Portugal, la France et l'Argentine. "Nous avons joué contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, la France de Kylian Mbappé, et en finale, nous avons affronté l'Argentine de Lionel Messi. Mais ils ont dû faire face à une équipe unie de 26 joueurs", a déclaré l'entraîneur.

Cette discipline collective était évidente lors de la finale. La défense espagnole a neutralisé la ligne d'attaque argentine à tel point que l'équipe menée par Messi n'a réussi que deux tirs cadrés en 120 minutes. De la Fuente a comparé cette situation à l'unité du film "300", déclarant : "Nous sommes 26 Espagnols".

Le développement de Lamine Yamal suit son cours. Son très jeune âge et son énorme potentiel prouvent que l'avenir du football espagnol est entre de bonnes mains. Cette Coupe du Monde a non seulement apporté un nouveau trophée à l'Espagne, mais a également confirmé l'émergence d'une nouvelle génération de leaders.