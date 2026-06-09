Les modèles d'iPhone compatibles avec le dernier système d'exploitation iOS 27 révélés

Lors de la conférence WWDC 2026, Apple a officiellement confirmé la liste des appareils prenant en charge le système d'exploitation iOS 27. La nouvelle la plus réjouissante pour les utilisateurs est que tous les modèles d'iPhone compatibles avec iOS 26, y compris l'iPhone 11 sorti en 2019, conservent la possibilité de mettre à jour vers le nouveau système. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

L'une des principales innovations techniques du nouveau système est le mécanisme mis à jour du planificateur de processeur (CPU Scheduler). Selon les représentants d'Apple, cette technologie améliore considérablement la fluidité et la réactivité du système, même sur les anciens appareils. L'entreprise promet que, grâce aux travaux d'optimisation, les smartphones comme l'iPhone 11 fonctionneront beaucoup plus rapidement et de manière plus stable.

Le système iOS 27 peut être installé sur tous les modèles modernes à partir de l'iPhone 11. Cependant, Apple a précisé que toutes les fonctionnalités du nouveau système ne fonctionneront pas de la même manière sur chaque appareil. En particulier, les fonctionnalités Siri AI et certains outils avancés basés sur l'intelligence artificielle seront disponibles uniquement sur les modèles iPhone 17 Pro et iPhone Air.