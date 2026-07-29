Nouvelle ère du kicksharing : pourquoi les utilisateurs choisissent les trottinettes pour les courts trajets

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Nouvelle ère du kicksharing : pourquoi les utilisateurs choisissent les trottinettes pour les courts trajets

Ces dernières années, l'infrastructure des transports urbains et la culture d'utilisation ont connu des changements significatifs. Selon Ixbt.com, le service de kicksharing Yurent a enregistré un changement radical dans la nature de l'utilisation des trottinettes électriques pour la saison 2026. Selon les données analytiques, les citadins ne font plus appel aux moyens de transport pour se détendre ou se promener, mais pour des besoins logistiques précis. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

En jetant un œil aux indicateurs statistiques, la durée moyenne d'un trajet simple cette saison a atteint un niveau record de 9,6 minutes. À titre de comparaison, en 2023, la part des trajets allant jusqu'à dix minutes ne représentait que 50 % du volume total, mais en 2026, ce chiffre a bondi à 88,3 %. En quatre ans, le nombre de trajets courte distance a presque triplé.

Le concept du « dernier kilomètre » dans le transport

Selon les experts, les trottinettes électriques sont désormais devenues une aide indispensable dans la vie quotidienne des citadins. Elles sont souvent utilisées comme un outil du « dernier kilomètre », reliant la distance entre les stations de transports en commun, le domicile et le lieu de travail. Le fait que les gens choisissent des itinéraires courts pour gagner du temps est devenu la principale tendance sur ce marché.

Les observations menées à l'échelle des villes ont également révélé un paysage intéressant. En particulier, la durée moyenne de trajet la plus courte a été enregistrée à Moscou, s'élevant à 8,1 minutes. À Saint-Pétersbourg, cet indicateur était de 9,1 minutes, à Iekaterinbourg de 9 minutes et à Tcheliabinsk de 9,3 minutes. Ces chiffres montrent que les habitants des grandes métropoles aspirent à des déplacements rapides.

Augmentation du nombre de trajets nocturnes

Outre les déplacements de jour, il est apparu que le nombre de trajets effectués pendant la nuit présente également une tendance à la hausse. Entre janvier et juillet de cette année, les trajets nocturnes ont augmenté de 18 % par rapport à la même période de l'année précédente. La durée moyenne des trajets nocturnes a légèrement diminué pour s'établir à 10,2 minutes.

Cette demande se fait particulièrement ressentir le soir dans les zones où la circulation des transports en commun est limitée ou offre peu de possibilités. Les citadins comptent sur les dispositifs de kicksharing personnels pour arriver plus rapidement à destination la nuit. Cela oblige les entreprises de services à adapter leurs processus techniques et logistiques aux nouvelles exigences.

KicksharingTrottinette électriqueTransportYurentTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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