Les services ChatGPT, Grok et DeepSeek ne seront pas interdits en Russie

·8·Technologie
Les services ChatGPT, Grok et DeepSeek ne seront pas interdits en Russie

La Russie ne prévoit pas de restreindre l'utilisation des réseaux neuronaux étrangers. Cela a été annoncé par le vice-premier ministre et chef de l'appareil gouvernemental, Dmitri Grigorenko, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon lui, le projet de loi en cours d'élaboration sur la régulation étatique de l'intelligence artificielle n'inclut aucune interdiction ni restriction concernant l'utilisation des services d'IA étrangers. L'objectif principal du document est de stimuler le développement des technologies locales et d'augmenter la demande pour les développements russes.

« En ce qui concerne l'intelligence artificielle, nous n'envisageons aucune interdiction, y compris le blocage des réseaux neuronaux étrangers. L'objectif des mesures réglementaires que nous préparons actuellement est de développer des solutions locales et de stimuler la demande à leur égard. Le projet de loi ne contient aucune règle prohibitive », a souligné Grigorenko.

Par ailleurs, le représentant du gouvernement a précisé que les institutions étatiques et les infrastructures critiques devraient principalement utiliser des technologies d'IA développées en Russie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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