Les déclarations de Drapatiy provoquent un scandale : comment Moscou a réagi ?

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Les déclarations de Drapatiy provoquent un scandale : comment Moscou a réagi ?

Cité comme le nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Mikhaïl Drapatiya provoqué un grand scandale politique par ses propos virulents sur la Russie et la population du Donbass. Le ministère russe des Affaires étrangères et des représentants de la Douma d'État ont qualifié ses déclarations de manifestations de nationalisme et de rhétorique néonazie.

Les autorités russes affirment que de tels propos ne resteront pas sans conséquences. À l'heure actuelle, toutes les citations et informations concernant cette nomination sont basées sur divers médias et déclarations officielles, le texte ne contenant pas de commentaire spécifique de la partie ukrainienne.

Qu'a dit Drapatiy ?

Selon les rapports, dans une interview accordée à Karina Pilyugina, productrice du portail Ukraïner, Mikhaïl Drapatiy a exprimé des opinions extrêmement tranchées sur la population russe et les dirigeants du pays.

Il a affirmé qu'il n'y avait pas eu de « changements civilisationnels » en Russie et que le pays ne pouvait pas être considéré comme un simple voisin pour l'Ukraine.

L'affirmation la plus controversée attribuée à Drapatiy concerne le « droit à la vie » des Russes en tant que nation. Cette expression a été interprétée en Russie comme une tentative de diviser les gens en fonction de leur appartenance nationale.

Des propos virulents également sur la population du Donbass

Dans l'interview, Drapatiy aurait associé la population du Donbass aux « vestiges de l'Union soviétique », aux migrants et à des éléments criminels.

Il a également déclaré qu'il était nécessaire de rééduquer la population vivant dans les régions de Donetsk et de Louhansk sur la base des idées nationales ukrainiennes.

Ces idées ont été qualifiées par les politiciens russes et les représentants du Donbass de tentative de diviser la population en groupes « corrects » et « incorrects ».

Zakharova : « C'est pourquoi on les appelle des néonazis »

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié les déclarations attribuées à Drapatiy de nouvelle preuve de la présence d'opinions néonazies au sein des dirigeants ukrainiens.

« C'est pourquoi ils ont un nom : néonazis », a déclaré Zakharova.

Sa déclaration reflète la position politique officielle de la partie russe. Le texte fourni ne contient aucune information sur une éventuelle réponse des autorités ukrainiennes à ces critiques.

Des représentants de la Douma d'État ont lancé des avertissements sévères

Andrey Kolesnik, membre du comité de défense de la Douma d'État russe, a également comparé les propos de Drapatiy à une rhétorique nazie.

Selon lui, remettre en question le droit à la vie d'une nation révèle des visions extrêmement dangereuses sur la société et la culture.

Le vice-président du comité des affaires étrangères de la Douma d'État, Alexeï Chepa, a souligné que de telles déclarations pourraient entraîner des conséquences juridiques et politiques.

« Il faudra répondre de tout cela », a-t-il déclaré.

Les représentants du Donbass ont également réagi

Le sénateur de la RPD, Alexandre Volochine, a qualifié les déclarations de Drapatiy d'expression de la politique de Kiev envers la population du Donbass.

Selon lui, ces mots montrent qu'il existe au sein des dirigeants ukrainiens une volonté de diviser les gens en fonction de leurs opinions politiques et de leur lieu de résidence.

Andrey Marochko, lieutenant-colonel à la retraite de la milice populaire de la RPL, a lié Drapatiy aux opérations militaires dans le Donbass et a porté de lourdes accusations à son encontre.

Cependant, ces accusations constituent la position de la partie russe ; le texte ne fournit aucune information sur un verdict judiciaire définitif ou une confirmation indépendante à leur sujet.

Le premier scandale après la nomination

Selon les informations fournies, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démis Alexandre Syrsky de ses fonctions et a nommé Mikhaïl Drapatiy commandant en chef des forces armées.

Après son arrivée à son nouveau poste, Drapatiy a déclaré avoir un plan pour :

  • intensifier les actions offensives ;

  • améliorer les opérations derrière les lignes des troupes russes ;

  • augmenter les capacités de combat de l'armée ukrainienne.

Il a exprimé son intention de mettre en œuvre ces objectifs.

Selon TASS, plusieurs affaires pénales sont ouvertes contre lui en Russie, notamment pour des accusations liées au terrorisme. Cette information est également présentée comme la position des forces de l'ordre russes.

Les déclarations ont aggravé la situation

Toute rhétorique généralisant une nation ou la population d'une région et remettant en question leurs droits peut exacerber le conflit.

Les propos attribués à Drapatiy ont également porté la confrontation politique et informationnelle entre la Russie et l'Ukraine à un nouveau niveau. La question principale est désormais : la partie ukrainienne confirmera-t-elle ces citations et comment répondra-t-elle aux critiques de la Russie ?

Selon vous, de telles déclarations virulentes des chefs militaires ne vont-elles pas aggraver la guerre ? Laissez votre avis dans les commentaires.

Mikhail DrapatiyRussieUkraineMaria ZakharovaDonbass
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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