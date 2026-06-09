L'administration américaine a lancé une nouvelle phase dans sa campagne contre Huawei. Cette fois, Washington exige que ses alliés de l'OTAN utilisent les dépenses de défense pour remplacer l'équipement chinois dans les réseaux 5G. Les géants de la technologie comme Huawei et ZTE sont considérés depuis longtemps comme une menace pour la sécurité des données des utilisateurs. Selon Ixbt.com rapporte .

Des pays comme l'Allemagne et l'Espagne restent fortement dépendants des solutions Huawei. Selon Joshua Yang, coordinateur au département d'État américain, les pays de l'OTAN devraient orienter leurs budgets de défense augmentés, jusqu'à 3,5 % du PIB, vers le démantèlement de la technologie chinoise. Cela exerce une pression considérable, notamment sur Berlin, qui s'est opposée aux plans d'interdiction de l'UE.

Rappelons qu'en 2019, l'administration de Donald Trump a inscrit Huawei sur la "liste des entités", lui coupant l'accès aux technologies américaines. Par conséquent, l'entreprise a été contrainte de développer son système d'exploitation HarmonyOS et d'investir sur le marché intérieur. Les responsables américains continuent d'exprimer leurs inquiétudes concernant l'espionnage et le vol de propriété intellectuelle via les équipements de télécommunication.

Malgré les sanctions, Huawei continue de se développer avec succès dans le secteur des semi-conducteurs. Les nouvelles puces Kirin de l'entreprise sont créées sur la base de la technologie "Logic Folding". Cette innovation devrait aider à surmonter les limites physiques de la loi de Moore et à assurer l'indépendance technologique de la Chine.