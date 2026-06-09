Honor X80 Pro Max : Un smartphone avec une batterie de 11 000 mAh arrive bientôt

Les premiers détails sur le prochain smartphone d'Honor, le Honor X80 Pro Max, sont apparus en ligne. Selon les informations publiées par l'initié bien connu Digital Chat Station, le nouvel appareil disposera de l'une des plus grandes batteries parmi les smartphones modernes. Ixbt.com rapporte .

Le Honor X80 Pro Max sera équipé d'un écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2788 × 1280 pixels. L'écran sera plat, avec des bordures aussi fines que possible. Le matériel de l'appareil sera basé sur le processeur Snapdragon 6 Gen 5.

La principale caractéristique du smartphone est son énorme batterie de 11 000 mAh. De plus, l'appareil prend en charge la technologie de charge rapide de 90 W. Ces spécifications suggèrent que le smartphone établira de nouveaux records en matière d'autonomie.

Selon l'initié, le nouveau modèle disposera d'une protection complète contre l'eau et d'un boîtier résistant aux chocs. Le design de l'appareil est inspiré des modèles phares de la marque. Rappelons que Digital Chat Station avait précédemment prédit avec précision les caractéristiques de modèles comme le Xiaomi 15 et le Realme GT 7 Pro avant leurs présentations officielles.