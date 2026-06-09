Bouclier de plasma artificiel pour la Terre : des scientifiques développent un système de protection contre les puissantes tempêtes solaires

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Bouclier de plasma artificiel pour la Terre : des scientifiques développent un système de protection contre les puissantes tempêtes solaires

Des scientifiques de l'Université de Boston ont proposé une méthode inhabituelle pour protéger la Terre des tempêtes solaires catastrophiques. Alors que l'humanité se limite actuellement à surveiller l'approche des nuages de plasma solaire, le nouveau concept implique une intervention active. Le projet, nommé StormWall, envisage de créer un système de satellites artificiels qui renforcent la défense magnétique naturelle de la Terre et atténuent l'impact de la météo spatiale avant qu'elle n'atteigne notre planète. Selon Ixbt.com rapport .

Selon les calculs des chercheurs, un tel système est capable de réduire la puissance des tempêtes géomagnétiques extrêmes de plus de moitié. Cela aide à protéger les satellites, les systèmes de navigation GPS, les réseaux de communication et les réseaux électriques contre des pannes graves. L'idée repose sur la lutte contre un phénomène appelé « reconnexion magnétique ». Lorsque le vent solaire et les lignes du champ magnétique terrestre s'alignent, un couloir direct s'ouvre pour un flux d'énergie massif. StormWall est conçu spécifiquement pour arrêter ce processus.

Le projet propose de lancer un groupe de six satellites artificiels en orbite géostationnaire. Chaque appareil transporte une réserve de substances spéciales telles que le baryum, le lithium, le sodium ou le calcium. Lors de la réception d'un avertissement concernant l'approche d'une puissante tempête solaire, les satellites libèrent ces substances dans l'espace. Sous l'influence du rayonnement solaire, elles se transforment rapidement en un nuage de plasma, formant une couche de protection supplémentaire du côté de la magnétosphère terrestre faisant face au Soleil.

Pour tester le concept, les chercheurs ont modélisé les conséquences de la puissante tempête géomagnétique qui s'est produite en mai 2024. Les résultats ont montré que bien que le système StormWall ne puisse pas arrêter complètement une tempête solaire, il peut réduire son impact de plus de 50 %. Selon le chef de projet Brian Walsh, l'idée est entièrement réalisable d'un point de vue physique, et la puissance des fusées modernes est suffisante pour construire un tel système.

Cependant, le projet présente un inconvénient majeur : le système est essentiellement à usage unique. Après la libération des substances, la réserve est épuisée et de nouveaux réactifs doivent être livrés en orbite pour une réutilisation. Selon les calculs des scientifiques, le volume total des réactifs équivaut à la charge d'environ dix grands camions-citernes. Néanmoins, face aux centaines de milliards de dollars d'investissements injectés dans l'infrastructure spatiale, un tel système de protection pourrait être économiquement justifié.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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