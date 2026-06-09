Dongfeng va produire en masse des batteries à état solide avec 1000 km d'autonomie

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Dongfeng va produire en masse des batteries à état solide avec 1000 km d'autonomie

Dongfeng commence la production en série de batteries à état solide de nouvelle génération pour ses véhicules au second semestre de cette année. La densité énergétique de ces accumulateurs atteint 350 Wh/kg, ce qui en fait les premières batteries à état solide à haute densité largement disponibles en Chine. Selon Ixbt.com rapport .

Les véhicules électriques équipés des nouvelles batteries devraient parcourir plus de 1000 kilomètres avec une seule charge. Début de l'année, le modèle d'essai Dongfeng Yipai a subi plus de 70 tests rigoureux dans la région de Mohe. Les résultats ont montré que la capacité de la batterie restait supérieure à 74 % même à des températures extrêmement basses de -30 °C.

Les batteries à état solide sont considérées comme la solution la plus optimale pour les véhicules électriques. Leur principale innovation est le remplacement des électrolytes liquides inflammables par des électrolytes solides. Cela réduit considérablement le risque d'incendie et d'explosion, tout en permettant de stocker plus d'énergie électrique dans le même volume.

Actuellement, il existe trois principales orientations pour les batteries à état solide dans l'industrie : polymère, sulfure et oxyde. Parmi elles, l'approche composite oxyde-polymère est reconnue comme la technologie la plus susceptible d'atteindre rapidement la production de masse.

DongfengVéhicule ÉlectriqueBatterieTechnologieChine
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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