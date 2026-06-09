Les tablettes H-Tab Mini, Go et Crystal de la marque Horizont sont en vente

La marque biélorusse Horizont a officiellement présenté sa nouvelle gamme de tablettes. Les modèles H-Tab Mini, H-Tab Go et H-Tab Crystal, conçus pour divers besoins, sont désormais disponibles sur le marché. Ces appareils se distinguent par leur prix abordable et leurs spécifications techniques adaptées aux tâches quotidiennes. Selon Ixbt.com rapporte .

Le modèle le plus compact de la gamme est le H-Tab Mini, équipé d'un écran IPS de 8 pouces (1280×800 pixels). L'appareil dispose d'un processeur Allwinner A333, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Alimenté par une batterie de 4000 mAh, ce gadget prend en charge les normes Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0.

Le modèle H-Tab Go, situé dans le milieu de gamme, possède un écran de 10,1 pouces et 128 Go de stockage. Techniquement similaire à la version Mini, il est amélioré avec une interface Bluetooth 5.2. Cet appareil à grand écran est présenté comme une solution pratique pour la lecture et le visionnage de vidéos.

Le fleuron de la série, le H-Tab Crystal, est équipé d'un écran IPS de 10,95 pouces et d'une puce Unisoc T620 plus puissante. Il dispose de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage interne et d'une grande batterie de 8000 mAh. De plus, ce modèle prend en charge les réseaux 4G LTE ainsi que les systèmes de navigation GPS, GLONASS, Beidou et Galileo.