Lovable annonce un chiffre d'affaires annuel de 500 millions de dollars

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Lovable annonce un chiffre d'affaires annuel de 500 millions de dollars

Lors d'une interview accordée à TechCrunch, la startup européenne en pleine croissance Lovable a annoncé que son chiffre d'affaires annuel avait dépassé 500 millions de dollars. L'entreprise avait publié ses résultats financiers pour la dernière fois en février, lorsque ce chiffre s'élevait à 400 millions de dollars. Malgré sa création seulement fin 2023, Lovable affiche des taux de croissance impressionnants en peu de temps. Techcrunch.com rapporte .

Selon l'entreprise, plus de 50 millions de projets ont été créés via sa plateforme à ce jour, avec une utilisation atteignant un million de nouveaux projets par semaine. Bien que la plupart des utilisateurs n'aient pas de compétences techniques, ils créent de plus en plus de logiciels générant des revenus ou des outils pour les processus métier. Cela inclut des sites web, des boutiques de commerce électronique, des systèmes CRM et des plateformes RH.

Les plateformes de codage assisté par IA (vibe coding) sont considérées comme une menace sérieuse pour les logiciels SaaS traditionnels. De nombreux entrepreneurs préfèrent créer eux-mêmes les outils dont ils ont besoin plutôt que d'acheter des abonnements annuels coûteux. Les résultats de l'enquête menée par Lovable confirment également que cette tendance est réelle.

Cependant, le principal défi ne réside pas dans la création du logiciel, mais dans sa maintenance. Étant donné que le logiciel dépend d'infrastructures et de services tiers en constante évolution, il nécessite des mises à jour régulières. Si le nombre de projets abandonnés sur Lovable et d'autres plateformes similaires reste faible à l'avenir, cela indiquera le début d'une véritable crise pour le marché SaaS.

LovableIAStartupVibe CodingSaaS
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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