Yandex Search lance un mini-jeu sur les « Pukhososy »

Une vidéo virale sur les « Pukhososy » (aspirateurs à coton) se propageant sur les réseaux sociaux a conduit à l'apparition d'un jeu interactif dans le moteur de recherche Yandex. L'intérêt pour ce sujet a fortement augmenté début juin : si les utilisateurs ont envoyé près de 5 000 requêtes le 3 juin, ce chiffre a dépassé 23 000 le lendemain. Selon Ixbt.com rapporte .

En conséquence, près de 90 requêtes sur un million adressées au moteur de recherche concernaient spécifiquement les « Pukhososy ». Les utilisateurs se sont activement intéressés à l'existence de tels robots, à leurs photos et vidéos. Les requêtes ironiques telles que « les Pukhososy sont-ils de l'IA ou non », « acheter des Pukhososy » et « où trouver des Pukhososy à Moscou » ont également augmenté.

En réponse à cette tendance, Yandex a ajouté un jeu interactif à sa page de recherche principale. Il permet aux utilisateurs de « souffler les duvets de peuplier accumulés » directement sur l'écran de l'appareil. Le mini-jeu s'active automatiquement lorsque les mots « пуxococы » ou « пуx тополя » sont saisis dans la barre de recherche.

Le battage médiatique a été causé par une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle dépeignait des « robots-Pukhososy » de haute technologie nettoyant soi-disant les rues de Moscou. Les images semblaient si réalistes que beaucoup les ont perçues comme une véritable innovation urbaine, bien que la vidéo ait été générée à l'aide d'un réseau neuronal.