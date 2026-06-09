Un « bouton danger » contre la cyberfraude apparaîtra sur le portail Gosuslugi en Russie

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Un « bouton danger » contre la cyberfraude apparaîtra sur le portail Gosuslugi en Russie

La Douma d'État russe a adopté un projet de loi en deuxième et troisième lectures dans le cadre du deuxième paquet de mesures de lutte contre la cyberfraude. L'une des principales innovations de ce document est l'introduction d'un « bouton danger » spécial sur le portail des services publics Gosuslugi. Ixbt.com rapporte .

La nouvelle fonctionnalité permettra aux citoyens confrontés à des activités suspectes de signaler rapidement les tentatives de fraude potentielles. Les données soumises par les utilisateurs seront automatiquement acheminées vers le système d'information étatique Antifrod.

Après réception du signal, les données sont transmises aux banques et aux opérateurs de télécommunications. Cela permet aux institutions financières et aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les activités frauduleuses.

Actuellement, le mécanisme de fonctionnement de ce système et la liste des mesures spécifiques sont élaborés par le gouvernement russe. Cette initiative vise à renforcer la sécurité des services numériques et à protéger les données personnelles des citoyens.

GosuslugiCybersécuritéAntifrodTechnologieRussie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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