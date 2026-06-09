Apple introduit des abonnements universels pour les applications dans l'App Store

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Apple introduit des abonnements universels pour les applications dans l'App Store

Pour la première fois, Apple permet aux développeurs de proposer des bundles d'abonnement via l'App Store en collaboration les uns avec les autres. Cette nouveauté permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs applications à un prix inférieur à celui d'un abonnement individuel. Selon Techcrunch.com rapporte .

L'entreprise a annoncé l'extension de la fonctionnalité App Bundles lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC). Auparavant, seul un développeur pouvait vendre ses propres applications multiples sous forme de bundle. Désormais, différentes entreprises peuvent s'associer pour offrir aux utilisateurs "plus de produits pour moins cher".

Cette stratégie ressemble à une méthode largement utilisée dans les secteurs du streaming et des médias. Par exemple, des géants comme HBO et Disney fidélisent leurs clients en vendant leurs abonnements sous forme de packages. Maintenant, les développeurs de l'écosystème Apple peuvent combiner des applications qui ne sont pas en concurrence mais qui partagent une base de clients similaire.

Par exemple, un bundle destiné aux créateurs pourrait inclure une application caméra, des outils de retouche photo et vidéo, ainsi qu'une application de publication de contenu sur les réseaux sociaux. De plus, les développeurs d'applications de productivité peuvent vendre leur application de liste de tâches (to-do list) combinée à l'application calendrier d'un autre développeur.

Selon Apple, les développeurs peuvent également créer des bundles d'abonnement spéciaux appelés "Suites". Les applications de ces bundles ne peuvent pas être achetées séparément ; elles sont proposées uniquement dans le cadre du pack. Cette mesure vise à augmenter la fidélité des utilisateurs au sein de l'écosystème App Store.

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Nodirbek Razzokov
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