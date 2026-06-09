Les drones agricoles commencent à traiter les champs en Russie

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Les drones agricoles commencent à traiter les champs en Russie

Un projet pilote de traitement des champs agricoles à l'aide de drones agricoles a été lancé dans la région de Kaliningrad, en Russie. Cette initiative est mise en œuvre en partenariat entre l'entreprise « Aeromaks » et la plus grande holding agricole de la région, « DolgovGrupp ». Dans le cadre du projet, qui se poursuivra jusqu'en octobre, des véhicules aériens sans pilote traiteront des milliers d'hectares de terres. Selon Ixbt.com rapporte .

L'accent est mis sur les zones au relief complexe où l'utilisation de machines lourdes traditionnelles est difficile ou considérée comme inefficace. Les travaux sont menés sur le territoire de six districts municipaux, dont Gusev, Nesterov et Tcherniakhovsk. Les drones agricoles volent à des altitudes allant jusqu'à cinq mètres, permettant une application de haute précision des produits de protection des plantes.

L'avantage de cette technologie est qu'elle n'endommage pas les cultures et, contrairement aux machines lourdes, elle évite le compactage du sol. De plus, la rapidité des opérations agrotechniques augmente considérablement car les drones peuvent fonctionner à tout moment de la journée et immédiatement après la pluie.

Ce projet fait partie du programme régional « Yantarniy Dron », prévu jusqu'en 2030, qui vise à numériser le complexe agro-industriel. À l'avenir, ces technologies devraient porter l'efficacité agricole à un nouveau niveau.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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