Nouvelle ère dans le ciel d'Asie centrale : un taxi volant sans pilote testé pour la première fois à Astana

Un événement marquant pour l'histoire de l'aviation régionale s'est produit dans la capitale du Kazakhstan, Astana : le vol de démonstration du taxi aérien électrique AutoFlight Prosperity a été réalisé avec succès pour la première fois. Cet essai technologique est considéré comme une étape importante vers la numérisation du système de transport et le développement de l'aviation urbaine. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le vol a été organisé sur le territoire de l'hippodrome « Kazanat » à Astana. Cet événement s'est déroulé dans le cadre d'une coopération entre la société kazakhe Alatau Advance Air Group et la marque chinoise AutoFlight. L'appareil dispose d'une capacité de décollage et d'atterrissage verticaux, ce qui le rend très pratique pour une utilisation dans les conditions des mégapoles modernes.

Capacités techniques et détails du vol

Le vol de démonstration a duré environ 10 minutes. Pendant ce temps, le taxi aérien a parcouru une distance de 2,4 kilomètres le long de la trajectoire définie et a effectué deux cercles dans les airs. Afin d'assurer les mesures de sécurité, il n'y avait personne à bord lors de ce premier essai ; l'appareil était contrôlé à distance en mode entièrement automatique.

Le modèle AutoFlight Prosperity surprend les experts du secteur par ses performances techniques. À l'avenir, ce transport aérien devrait disposer des capacités suivantes :

Capacité de transport d'un pilote et de cinq passagers ;

Propulsion assurée par un total de 13 moteurs électriques ;

Vitesse maximale atteignant 200 kilomètres par heure ;

Possibilité de parcourir une distance de 200 kilomètres avec une seule charge.

Selon ixbt.com, ce taxi aérien n'est pas seulement un prototype, mais un projet commercial destiné à faire partie des services de taxi urbain dans un avenir proche. Grâce à ses moteurs électriques, il n'émet pas de gaz nocifs pour l'environnement et son niveau sonore est nettement inférieur à celui des hélicoptères traditionnels.

Les tests de telles technologies dans notre région témoignent de l'intérêt croissant des pays d'Asie centrale pour les solutions de transport de haute technologie. Si le projet se développe avec succès, le problème des embouteillages pourrait à l'avenir être résolu à l'aide de taxis intelligents volant dans les airs.