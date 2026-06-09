La destruction des botnets Aisuru et Kimwolf n'a pas arrêté les attaques DDoS

Des experts en cybersécurité notent que le démantèlement des botnets Aisuru et Kimwolf n'a pas produit les résultats à long terme escomptés. Malgré la neutralisation de ces réseaux, qui contrôlaient plus de 3 millions d'appareils, par les forces de l'ordre internationales à la fin mars 2026, la situation concernant les attaques DDoS en Russie est restée pratiquement inchangée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapport .

Selon les données analytiques de StormWall, bien qu'une baisse d'activité de 26 % ait été observée en avril, une forte augmentation a été enregistrée en mai. Le nombre d'attaques a augmenté de 94 % par rapport à mars, indiquant que les cybercriminels ont rapidement rétabli leurs capacités. Bien que le nombre total d'attaques de la couche application (L7) ait diminué, leur puissance de pointe a considérablement augmenté.

Les hackers ont changé de tactique, passant à des frappes massives et de courte durée. Le nombre d'attaques d'une durée maximale de 15 minutes a été multiplié par plus de 30. En mai, 121 attaques majeures envoyant plus de 100 000 requêtes par seconde ont été enregistrées, un record sur les trois derniers mois. Parallèlement, la géographie des sources de trafic bot a également changé.

Les Philippines, le Vietnam et la Russie figurent désormais dans le top cinq des sources de trafic bot. Les attaques provenant d'adresses IP philippines ont augmenté de 959 %, et celles du Vietnam de 750 %. Selon Ramil Khantimirov, fondateur de StormWall, bien que la destruction des grands botnets ait nui aux groupes, elle n'a pas empêché les hackers de se regrouper rapidement.

Les experts prévoient que le nombre et la puissance des attaques DDoS continueront d'augmenter à l'avenir. Les États-Unis et le Brésil restent en tête des sources d'attaques, ce qui indique qu'une partie de l'infrastructure dangereuse est toujours active.