Apple devrait bientôt présenter un modèle d'iPhone pliable

Le smartphone iPhone pliable tant attendu d'Apple pourrait être dévoilé cet automne. Des fichiers confidentiels trouvés dans la version bêta d'iOS 27 pour les développeurs par le chercheur @M1Astra le suggèrent. Cela signifie que lorsque Apple présentera ses nouveaux appareils en septembre, nous pourrions enfin voir le premier smartphone pliable de la marque. Techcrunch.com rapporte .

Bien qu'Apple ne dispose actuellement d'aucun téléphone pliable dans son arsenal, des termes tels que « foldState », « mechanicalAngleDegrees », « angleDegrees » et « MGGetLogicalDeviceDisplayCount » sont apparus dans le code d'iOS 27. Ces commandes indiquent que le logiciel peut détecter l'état plié du téléphone, l'angle d'ouverture et le nombre d'écrans utilisés par l'appareil. Ainsi, le futur appareil pliable fonctionnera avec le système iOS 27 annoncé lors de l'événement WWDC de lundi.

Alors que des entreprises comme Samsung et Huawei produisent des smartphones pliables depuis plus de cinq ans, les attentes pour la première tentative d'Apple sont très élevées. L'épaisseur est cruciale pour les consommateurs de tels appareils. La présence d'un deuxième écran peut ne pas l'emporter sur la commodité de rangement dans la poche, mais Apple possède une vaste expérience dans la conception de boîtiers d'iPhone aussi compacts que possible.

L'année dernière, l'entreprise a présenté le modèle iPhone Air d'une épaisseur de seulement 5,6 millimètres. Si l'appareil pliable est créé sur la base de deux écrans d'iPhone Air, son épaisseur serait d'environ 11,2 millimètres. Cela le rendrait plus fin que tous les smartphones pliables, à l'exception du dernier modèle Galaxy Z Fold7 de Samsung.