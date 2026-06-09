Rivian commence la livraison du R2 SUV, son modèle le plus important

À partir de mardi, Rivian a officiellement commencé à livrer ses nouveaux SUV électriques R2 aux premiers clients. Cette étape marque le début d'une nouvelle ère pour le fabricant de véhicules électriques alors qu'il pénètre le marché de masse. Le fondateur et PDG de Rivian, RJ Scaringe, a qualifié le modèle R2 de "produit le plus important" jamais présenté par l'entreprise, car il joue un rôle central dans les ambitions de la marque en matière de conduite autonome. Selon Techcrunch.com rapporte .

Proposé à partir d'environ 58 000 dollars, le modèle R2 combine de nombreuses fonctionnalités du précédent SUV R1 tout en offrant un design plus compact et abordable. L'entreprise prévoit de lancer une version à moins de 50 000 dollars à partir de 2027, suivie d'une variante plus simplifiée autour de 45 000 dollars d'ici la fin de l'année. Rivian vise à livrer entre 20 000 et 25 000 unités R2 d'ici la fin de cette année, ce qui pourrait en faire l'un des véhicules électriques les plus vendus de l'histoire des États-Unis.

La production est actuellement en cours à l'usine de Normal, dans l'Illinois, tandis qu'une nouvelle usine en Géorgie devrait ouvrir en 2028. Le R2 fait ses débuts dans un contexte de marché complexe, alors que les réglementations environnementales aux États-Unis ont été assouplies et que les incitations fiscales pour les véhicules électriques ont été supprimées. Néanmoins, RJ Scaringe considère la réduction de la concurrence comme une opportunité pour son entreprise et pense que le R2 sera l'une des options les plus attractives.

De plus, Rivian accorde une importance majeure aux technologies de conduite autonome avec ce modèle. Le R2 devrait devenir un véhicule entièrement autonome à l'avenir. Conformément à un accord de 1,25 milliard de dollars signé avec Uber en mars, jusqu'à 40 000 modèles R2 sont prévus pour servir de robotaxis sur le réseau Uber.