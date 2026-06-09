VTB lance les virements par code QR via SBP pour les particuliers

La banque VTB a introduit une nouvelle méthode permettant aux particuliers de transférer de l'argent à l'aide de numéros de téléphone via le Système de paiements rapides (SBP). Les utilisateurs peuvent désormais recevoir des fonds à l'aide d'un code QR personnel. Développé par le Système national de cartes de paiement (NSPK), ce service permet au bénéficiaire de générer un code spécial dans l'application et de le présenter à l'expéditeur. Selon Ixbt.com rapporte .

Pour effectuer le paiement, l'expéditeur doit simplement scanner le code QR avec l'appareil photo de son smartphone ou l'application bancaire et confirmer l'opération. Il n'est pas nécessaire de saisir le numéro de téléphone du bénéficiaire ou de sélectionner sa banque. Les représentants de VTB soulignent que cette technologie est pratique pour les règlements personnels et garantit la confidentialité, car le numéro de téléphone n'est pas divulgué pendant le processus.

Le NSPK a particulièrement souligné que cette solution est interbancaire et n'est pas limitée à l'infrastructure d'une seule banque. Les clients de différents établissements de crédit peuvent se transférer de l'argent rapidement et facilement. Le bénéficiaire peut créer des codes avec ou sans montant spécifié, ainsi qu'utiliser des liens de paiement pour collecter des fonds.

Actuellement, ce service est ouvert à tous les utilisateurs de VTB Online. Aucune commission n'est prélevée pour les opérations dans la limite des plafonds gratuits du SBP. De nouvelles banques participantes continuent de rejoindre le système, élargissant ainsi la couverture du service.