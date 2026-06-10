Justin Ernest investit 400 M$ dans des start-ups sans fonds traditionnels

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Justin Ernest investit 400 M$ dans des start-ups sans fonds traditionnels

L'année dernière, Justin Ernest a remarqué une lacune importante sur le marché du capital-risque : les family offices et les petits investisseurs institutionnels souhaitaient investir dans les entreprises d'intelligence artificielle à la croissance la plus rapide, mais ne pouvaient pas figurer dans leur registre des actionnaires. Ayant passé plus de cinq ans chez Playground Global à investir et à lever des fonds dans le domaine de la deep tech, Ernest était convaincu de pouvoir résoudre ce problème grâce à ses relations. Selon Techcrunch.com rapporte .

Le lancement d'un nouveau fonds de capital-risque prend généralement de 12 à 18 mois. Pour ne pas perdre de temps, Ernest a mis à profit son réseau pour acquérir des actions d'entreprises de premier plan en phase avancée. Il a proposé ces offres à environ 30 petits investisseurs par le biais de véhicules à vocation spéciale (SPV). Un SPV agit comme un fonds distinct pour chaque transaction, permettant aux investisseurs d'acheter des parts d'une structure qui détient directement les actions.

Au cours des 12 derniers mois, sa société Sabertooth VC a investi près de 400 millions de dollars dans 10 grandes entreprises, dont Anthropic, Anduril, Databricks, PsiQuantum et SpaceX. Ernest émet des chèques allant de 10 millions à 275 millions de dollars, participant à des tours de financement officiellement approuvés par les entreprises. Cela lui confère une confiance et un prestige considérables, le distinguant des autres intermédiaires du marché.

Bien qu'il existe de nombreuses sociétés comme Sabertooth VC, l'expertise technique d'Ernest et ses relations avec les investisseurs le distinguent. Par exemple, PsiQuantum, une start-up évaluée à 7 milliards de dollars, a recommandé aux investisseurs souhaitant investir de passer par Sabertooth. De telles recommandations servent de garantie de sécurité pour les petits partenaires, à un moment où des géants comme Anthropic et Anduril luttent contre les SPV non autorisés.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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