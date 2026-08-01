Proposition d'une simplification radicale des procédures de licence spatiale aux États-Unis

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Proposition d'une simplification radicale des procédures de licence spatiale aux États-Unis

Le Département des transports des États-Unis a proposé d'exonérer le processus de délivrance de licences pour les vols spatiaux commerciaux, les rentrées d'engins et la construction de spatioports des exigences de 13 lois fédérales, y compris la loi nationale sur la politique environnementale (NEPA). Selon ixbt.com, l'agence a souligné que ces réglementations ne sont plus nécessaires pour garantir la sécurité publique, la protection des biens et les intérêts nationaux du pays, et que leur suppression accélérerait considérablement le processus d'attribution des licences. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui transmet l'information.

Cette initiative s'appuie sur le décret présidentiel américain signé en août 2025, visant à réduire les obstacles administratifs sur la voie de l'astronautique commerciale. Le Département des transports s'est également appuyé sur une décision de la Cour suprême des États-Unis de 2025, qui limitait l'application des règles NEPA aux seules conséquences directes du projet examiné. Le projet de document a été publié le 30 juillet, et une période de consultation publique de 30 jours s'ouvre.

Consultation publique et réaction de l'industrie

Après les consultations, la Federal Aviation Administration (FAA) examinera toutes les objections et propositions reçues afin d'adopter la version finale du document. Les représentants de l'industrie spatiale ont accueilli favorablement cette initiative. Selon eux, les évaluations environnementales et la préparation de rapports spéciaux exigent souvent beaucoup de temps et d'argent, bien qu'en pratique, cela ne constitue jamais un motif de rejet des projets.

L'association intermédiaire Commercial Space Federation a déclaré que les changements attendus accéléreront le processus d'octroi de licences et permettront d'augmenter le nombre de vols commerciaux pour répondre à la demande croissante. Parallèlement, les organisations environnementales se sont fermement opposées à cette initiative.

Inquiétudes des organisations environnementales

Les experts soulignent qu'il est proposé d'affaiblir non seulement l'impact de la NEPA, mais aussi celui de la loi sur les espèces en voie de disparition, ainsi que des lois sur la pureté de l'eau et de l'air. Par exemple, l'organisation Center for Biological Diversity est engagée dans des litiges judiciaires concernant un échange de terrains près du spatioport Starbase de SpaceX au Texas.

Les représentants de cette organisation avertissent que l'annulation des exigences environnementales pourrait gravement compromettre les possibilités de protection des zones naturelles lors du développement des infrastructures spatiales commerciales.

États-UnisEspaceLicenceSpaceXEnvironnement
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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