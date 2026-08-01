Applications spéciales pour vaincre l'habitude du doomscrolling sur smartphone

Le doomscrolling, ce problème auquel des millions de personnes font face aujourd'hui et qui consiste à faire défiler sans fin les actualités négatives sur les réseaux sociaux, vole non seulement du temps mais nuit également gravement à la condition physique. Selon ixbt.com, passer des heures assis sur un canapé à parcourir le fil d'actualité détériore la posture, fatigue les yeux et finit par détériorer la santé mentale. Pour résoudre ce problème et réduire la dépendance numérique, les experts recommandent des programmes spéciaux qui incitent l'utilisateur à agir et limitent l'accès aux réseaux sociaux. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Une série d'outils efficaces est apparue sur le marché pour ceux qui souhaitent respecter l'hygiène numérique et réduire le temps d'écran. Ces applications obligent l'utilisateur à faire une certaine activité physique ou à sortir pour bouger activement avant d'autoriser l'accès au contenu de divertissement. Grâce aux technologies modernes, la possibilité de remplacer les mauvaises habitudes par des actions utiles est aujourd'hui plus pertinente que jamais.

Suppression des restrictions en échange de l'activité

L'application Digital Carrot, qui gagne en popularité parmi les utilisateurs aujourd'hui, bloque les applications, sites Web et jeux distrayants jusqu'à ce que l'utilisateur atteigne ses objectifs quotidiens de fitness, de productivité ou de temps d'écran. Le programme s'intègre avec des gadgets portables comme Apple Watch, permettant de définir des objectifs personnels tels que faire 6 000 pas par jour. Ses fonctions basées sur le GPS et le temps aident à empêcher l'ouverture des applications tant qu'une séance d'entraînement de 60 minutes dans un lieu spécifique, y compris la salle de sport, n'est pas terminée. Ce programme est disponible sur iPhone, Android, ainsi que sur les systèmes d'exploitation macOS, Windows et Linux.

Un autre outil intéressant axé sur le maintien de l'équilibre numérique est l'application MeBeMe. Au lieu de bloquer strictement l'accès à la mémoire du téléphone, elle envoie des notifications à l'utilisateur pour effectuer diverses tâches. Celles-ci incluent des burpees, des interactions avec les autres ou un échauffement intense de trois minutes. Bien que le programme ne soit pas exclusivement spécialisé dans l'activité physique, sa catégorie "Body" propose des exercices spéciaux pour les athlètes, danseurs, cyclistes et coureurs, et il est actuellement disponible gratuitement pour les appareils iOS.

Contrôle par les pas et les exercices

L'application StepBloc offre un mécanisme encore plus strict pour réduire le temps passé devant l'écran. Ce programme bloque l'accès aux autres applications tant que l'utilisateur n'a pas atteint le nombre de pas qu'il a défini. De plus, il est possible de lier les fonctionnalités de l'application à la réalisation d'exercices physiques tels que des pompes (push-up), la planche ou des squats pendant un certain temps.

Définition d'objectifs de pas et connexion de trackers de fitness via Digital Carrot

Exécution de tâches physiques courtes et d'exercices à l'aide de MeBeMe

Déblocage des applications en échange d'un certain nombre de pas via StepBloc

Selon les experts, de telles solutions technologiques peuvent être une aide précieuse pour les personnes modernes afin de se débarrasser des conséquences des smartphones, de retrouver un mode de vie sain et d'augmenter l'activité physique dans la vie quotidienne.