Un match amical de prestige disputé à Hong Kong entre deux grands clubs européens, Manchester Cityet l'Inter, s'est soldé par une séance de tirs au but intense. Après un match nul 1-1 dans le temps réglementaire, le champion d'Italie s'est imposé 3-1 lors de la séance décisive.

Le défenseur ouzbek Abduqodir Husanov a débuté la rencontre dans le onze titulaire deManchester City». Cependant, lors de la séance de tirs au but, sa frappe a touché le poteau. Ainsi, le premier match d'Enzo Maresca à la tête de City s'est soldé par une défaite.

Mubama ouvre le score, Pavard égalise rapidement

Les premières minutes du match au stade Kai Tak ont été animées. Manchester City a entamé la rencontre tambour battant et a ouvert le score grâce à une action d'Antoine Semenyo sur l'aile gauche.

Son centre précis a permis à Divin Mubama de conclure à bout portant, inscrivant ainsi le tout premier but de l'ère Enzo Maresca à City.

Cependant, l'avantage des Mancuniens a été de courte durée. Sur un centre de Federico Dimarco, Benjamin Pavard a repris le ballon d'une frappe clinique pour rétablir l'égalité. Selon les rapports, le but de Mubama a été marqué entre la 13e et la 15e minute, tandis que la réponse de Pavard est intervenue à la 20e minute.

Manchester City — Inter — 1:1

Buts : Divin Mubama, Benjamin Pavard.

Husanov aligné dans l'axe de la défense

Abduqodir Husanov a débuté la rencontre au cœur de la défense aux côtés de Joško Gvardiol. Il s'est montré actif dans les duels face aux attaquants rapides et a contribué à la relance depuis l'arrière.

Le onze de départ de City comprenait Gianluigi Donnarumma, Rico Lewis, Husanov, Gvardiol, Stephen Mfuni, Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho et Divin Mubama.

De son côté, l'Inter s'est appuyé sur des joueurs expérimentés tels que Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Carlos Augusto, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan et Federico Dimarco.

S'agissant d'un match amical, les deux entraîneurs ont procédé à de nombreux changements en seconde période. Malgré cela, l'intensité sur le terrain n'a pas faibli.

City tout proche de la victoire

En seconde mi-temps, Manchester City a pris le jeu à son compte et s'est créé plusieurs occasions dangereuses devant le but adverse.

Entrés en cours de jeu, Vitor Reis et Ryan McAdoo ont vu leurs frappes heurter les montants. Le gardien de l'Inter a également sauvé son équipe à plusieurs reprises.

Bien que City ait accentué la pression en fin de match, l'équipe n'a pas réussi à inscrire ce deuxième but décisif dans le temps réglementaire. Le vainqueur du Asahi Super Dry Trophy a donc dû être désigné aux tirs au but.

La frappe de Husanov trouve le poteau

La séance de tirs au but a mal débuté pour Manchester City. Rayan Aït-Nouri a manqué sa tentative inaugurale, tandis que le joueur de l'Inter Piotr Zieliński a converti la sienne.

C'est ensuite Abduqodir Husanov qui s'est présenté. La frappe puissante du défenseur ouzbek a touché le montant avant de ressortir sur le terrain.

Par la suite, Donnarumma a repoussé le penalty de Davide Frattesi, redonnant espoir à City. Mais la tentative de Nico González a également été arrêtée par le portier de l'Inter.

Côté milanais, Lorenzo Mosconi et Matteo Lavelli ont transformé leurs tirs avec succès. Pour City, seul Claudio Echeverri a réussi à marquer d'une "panenka".

Séance de tirs au but :

Rayan Aït-Nouri — manqué ;

Piotr Zieliński — but ;

Abduqodir Husanov — poteau ;

Davide Frattesi — arrêté par Donnarumma ;

Nico González — arrêté par le gardien ;

Lorenzo Mosconi — but ;

Claudio Echeverri — but ;

Matteo Lavelli — but.

Résultat final — 3-1 aux tirs au but en faveur de l'Inter.

Qu'a révélé le premier test de Maresca ?

Ce match était le premier d'Enzo Maresca à la tête de Manchester City après le départ de Pep Guardiola. Malgré la défaite finale, les Mancuniens ont réalisé une prestation convaincante pendant une grande partie de la rencontre.

Plusieurs points notables ont particulièrement retenu l'attention :

La complicité entre Semenyo et Mubama ;

L'activité des jeunes joueurs ;

La confiance accordée à Husanov au cœur de la défense ;

Le nombre d'occasions créées en seconde période ;

Les lacunes flagrantes dans l'exercice des tirs au but.

En match amical, la préparation de l'équipe pour la nouvelle saison prime sur le résultat. Néanmoins, le fait de n'avoir transformé qu'un seul penalty sur quatre met en lumière un secteur sur lequel le staff de Maresca devra travailler.

La tournée asiatique de City se poursuit

Après cette rencontre à Hong Kong, Manchester City poursuivra sa préparation estivale en Asie en se rendant en Corée du Sud .

Selon le calendrier officiel, les Mancuniens affronteront les étoiles de la K League le 5 août, avant de défier le club madrilène de l'Atlético le 9 août.

De son côté, l'Inter s'envolera pour l'Australie pour y disputer des matches amicaux contre Milan le 5 août et la Juventus le 8 août.

Conclusion principale

Le choc de Hong Kong entre Manchester City et l'Inter s'est soldé par un score de 1-1. Mubama avait mis les Mancuniens sur orbite avant que Pavard ne réponde rapidement.

Lors des tirs au but, l'Inter s'est montré plus clinique. Trois joueurs de City, dont Abduqodir Husanov, ont échoué, offrant la victoire 3-1 au champion d'Italie.

Cette rencontre laisse un sentiment mitigé pour Husanov : titulaire et convaincant, il a malheureusement péché lors de la séance fatidique. La manière dont le défenseur ouzbek rebondira lors des prochains matches sera l'un des points d'intérêt majeurs pour les supporters.

Selon vous, Husanov peut-il s'imposer comme un titulaire indiscutable à Manchester City cette saison ?