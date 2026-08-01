Pourquoi utiliser un seul module de mémoire DDR5 n'est pas une si mauvaise idée

Récemment, la hausse brutale des prix des composants informatiques pousse les utilisateurs à chercher différentes façons de faire des économies. L'une de ces méthodes consiste à n'utiliser qu'un seul module de mémoire vive DDR5 au lieu de deux lors de l'assemblage d'un PC de jeu. Les experts de Tom's Hardware ont testé l'impact de cette approche sur les performances en jeu, et les résultats se sont avérés bien meilleurs que prévu. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui transmet l'information.

Résultats des tests et performances

Il s'avère qu'installer une seule barette DDR5 dès maintenant, avec la possibilité d'en acheter une seconde plus tard, est une démarche tout à fait justifiée. Selon la source, même fonctionnant en mode monocanal, la mémoire DDR5 est plus rapide que les systèmes de génération précédente dotés de deux modules. Lors de tests approfondis incluant 13 jeux modernes, un seul module DDR5 n'a réduit les performances que de 8 à 11 % en moyenne sur les processeurs classiques.

La situation concernant les processeurs modernes est particulièrement remarquable. En particulier, les tests ont révélé que lors de l'utilisation d'un processeur Ryzen 7 9800X3D, la mémoire DDR5 monocanal n'affectait les performances que de 3 %. Cela montre que pour les systèmes dotés d'une telle architecture, la bande passante de la mémoire n'est pas un facteur si critique.

Comparaison avec la DDR4

À des fins de comparaison, des ordinateurs équipés d'une ancienne mémoire DDR4 bicanale ont également été testés. Il s'est avéré qu'un système équipé de deux modules DDR4 est encore quelques pourcentages plus lent qu'un ordinateur doté d'un processeur aux caractéristiques similaires mais d'un seul module DDR5 moderne.

Les experts soulignent que la différence de performance constatée n'est pas critique dans la plupart des cas. Bien sûr, une perte de 10 % de performances dans les jeux peut être perceptible dans une certaine mesure, mais c'est un prix acceptable pour économiser de l'argent dans les conditions actuelles et avoir la possibilité de mettre à niveau le système étape par étape à l'avenir.

En conclusion, si votre budget est limité et que vous prévoyez d'ajouter un deuxième module plus tard, assembler un PC de jeu avec un seul module DDR5 peut s'avérer être une décision tout à fait judicieuse. Cela permet non seulement d'économiser de l'argent en période de vie chère, mais jette également les bases de performances élevées à l'avenir.