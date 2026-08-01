Le Milan envisage le retour de Brahim Díaz et pourrait vendre Rafael Leão

Le club italien de l'AC Milan envisage sérieusement de faire revenir son ancien joueur Brahim Díaz à San Siro afin de renforcer son effectif et de résoudre ses problèmes offensifs. Selon les informations diffusées par Calciomercato et Corriere della Sera, l'équipe a choisi le joueur marocain comme option principale pour le poste de milieu offensif. C'est ce que rapporte Goal.com en informe.

Les Rossoneri voulaient initialement recruter Konstantinos Karetsas, mais ce transfert n'a pas abouti et le joueur a rejoint le Borussia Dortmund pour 33 millions d'euros. Par la suite, la direction milanaise s'est tournée vers d'autres alternatives. Bien que les noms d'Ethan Nwaneri et de Matias Soulé soient également envisagés lors de ce mercato, Brahim Díaz est devenu la priorité absolue.

L'importance de Brahim Díaz pour le Milan

Lors de son précédent passage, Brahim Díaz a disputé 124 matchs sous le maillot milanais, inscrivant 18 buts et délivrant 15 passes décisives. Il a également remporté le Scudetto avec l'équipe en 2022. Les experts soulignent que la capacité du joueur à s'adapter rapidement au championnat italien et sa connaissance du club font de son retour une décision idéale.

Selon les informations, le contrat actuel du joueur avec le Real Madrid court jusqu'en 2027. Auparavant, la Juventus avait également manifesté son intérêt pour le meneur de jeu marocain, mais avait ensuite préféré se tourner vers Kerim Alajbegovic du Bayer Leverkusen. La direction milanaise devra mener des négociations rapides avec le club madrilène pour finaliser le transfert.

La situation autour du transfert de Rafael Leão

Les changements au sein du club et l'attention principale se portent sur l'avenir de Rafael Leão, le leader de l'attaque de l'équipe. L'attaquant portugais a indiqué qu'après sept ans passés au Milan, il était prêt à relever de nouveaux défis. Bien que le joueur ait initialement souhaité rejoindre des équipes de Premier League anglaise ou de Liga, en l'absence d'offres concrètes de ces championnats, il envisage l'option d'un départ vers la Turquie.

Actuellement, Galatasaray est le principal prétendant pour s'attacher les services du joueur et lui garantit une participation à la phase de ligue de la Ligue des champions. Leão a accueilli favorablement cette offre, mais exige un salaire annuel de plusieurs dizaines de millions. De son côté, Milan a l'intention de vendre le joueur uniquement par le biais d'un transfert sec.

Actuellement, Milan et Galatasaray sont encore loin d'un accord concernant la valeur du joueur et ses exigences salariales élevées. Les parties devraient poursuivre les négociations pendant le reste du mercato pour s'entendre sur tous les détails.