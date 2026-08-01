Le réseau de satellites Rassvet commence-t-il à émettre des signaux au-dessus de l'Ukraine ?

Le réseau de satellites « Rassvet », développé par la Russie comme alternative à Starlink, pourrait se rapprocher de la possibilité d'établir des communications au-dessus du territoire ukrainien. Selon une analyse publiée par la publication militaire ukrainienne « Mіlіtarniy », les appareils mis en orbite créent parfois des « fenêtres » de communication d'une durée supérieure à une heure.

Il y a cependant une différence importante : il ne s'agit pas pour l'instant d'un service Internet continu et opérationnel, mais d'une estimation d'expert basée sur la trajectoire de vol et la couverture théorique des satellites.

Une couverture au-dessus de l'Ukraine signalée deux fois par jour

L'expert ukrainien en communications par satellite Volodymyr Stepanets a analysé les trajectoires orbitales des appareils « Rassvet ».

Selon son évaluation, les satellites pourraient fournir une couverture relativement stable au-dessus du territoire ukrainien au moins deux fois par jour. Chacune de ces périodes durerait plus d'une heure.

Selon l'expert, les appareils se déplaçant en plusieurs chaînes, certaines régions pourraient entrer dans leur champ de vision environ toutes les 90 minutes.

Auparavant, dans une analyse portant sur seulement trois satellites expérimentaux, chaque opportunité de communication au-dessus de l'Ukraine était estimée à environ 15-20 minutes. L'ajout de nouveaux appareils pourrait avoir prolongé le temps de couverture théorique.

Mais le fonctionnement effectif de la communication n'a pas encore été confirmé

Le survol d'une région spécifique par un satellite ne signifie pas automatiquement que la connexion Internet y fonctionne.

Pour cela, il est nécessaire que :

tous les systèmes de communication du satellite soient activés ;

un terminal d'abonné compatible soit présent au sol ;

l'infrastructure de gestion et de passerelle du réseau fonctionne ;

les fréquences et les systèmes logiciels appropriés soient configurés.

Selon les informations officielles du « Bureau 1440 », le deuxième groupe de satellites a été lancé le 19 juillet et les appareils ont établi le contact avec le centre de contrôle. Cependant, ils ne se prépareront à fournir des services qu'après la fin des tests et une fois mis sur leur orbite désignée.

Par conséquent, l'idée selon laquelle « plusieurs heures de communication sont déjà assurées » au-dessus de l'Ukraine doit plutôt être considérée comme un calcul orbital d'expert et non comme un fait avéré.

Qu'est-ce que le système « Rassvet » ?

« Rassvet » est un réseau de communication à large bande en orbite basse développé par la société russe « Bureau 1440 ». Le projet est similaire en termes de mission au système Starlink de SpaceX.

Ses satellites prévoient de :

utiliser l'architecture de communication 5G NTN ;

transmettre des données entre les appareils via laser ;

disposer d'un système de propulsion à plasma ;

fournir des données à haut débit aux terminaux terrestres spécialisés.

Le 23 mars 2026, les 16 premiers appareils de série ont été mis en orbite. Par la suite, des données d'observation orbitale publique ont indiqué que l'un d'eux n'avait pas pu atteindre l'altitude spécifiée et était retombé dans l'atmosphère.

Le 19 juillet, un deuxième groupe a été lancé. Cette fois, l'entreprise n'a pas divulgué le nombre d'appareils mis en orbite.

Quand la Russie pourrait-elle obtenir une communication continue ?

Selon le plan officiel du « Bureau 1440 », le lancement commercial du réseau est prévu pour 2027. Plus de 250 appareils devront être mis en orbite pour assurer une communication continue à l'échelle mondiale 24h/24.

Selon les calculs de Volodymyr Stepanets, si le rythme de lancement actuel est maintenu, la Russie pourrait obtenir une couverture continue au-dessus de l'Ukraine d'ici la mi-2027.

Mais ce délai dépend d'un certain nombre de facteurs :

la vitesse de production de nouveaux satellites ;

les capacités de lancement de fusées ;

la fiabilité technique des appareils ;

la disponibilité des terminaux terrestres ;

les sanctions internationales et l'approvisionnement en composants.

C'est pourquoi la mi-2027 n'est pas une date fixe, mais une prévision basée sur le rythme actuel.

Pourquoi est-ce important pour l'Ukraine ?

Starlink est devenu un moyen de communication essentiel dans la guerre russo-ukrainienne pour les unités de première ligne, les drones et les systèmes de commandement. Cette expérience a considérablement accru l'importance militaire des réseaux de satellites en orbite basse.

Si « Rassvet » est pleinement opérationnel, il pourrait offrir à la Russie la possibilité de :

créer des canaux de communication mobiles et de secours ;

transmettre des données lorsque les réseaux terrestres ordinaires ne fonctionnent pas ;

connecter des installations militaires et civiles dans des zones reculées ;

élargir les capacités de contrôle de certains systèmes de drones.

Cependant, la couverture orbitale à elle seule ne signifie pas que toutes ces tâches ont été accomplies. L'utilisation militaire nécessite des terminaux spéciaux, un logiciel sécurisé et toute l'infrastructure de contrôle.

Il est encore trop tôt pour le comparer à Starlink

« Rassvet » est souvent qualifié de « Starlink russe ». Bien qu'une telle comparaison soit pertinente en termes de mission, les systèmes ne sont pas comparables en termes d'échelle actuelle.

Starlink dispose de milliers de satellites actifs, d'une grande capacité de production et d'une vaste infrastructure terrestre. « Rassvet » en est encore au stade du déploiement initial et son service commercial n'a pas été officiellement lancé.

Par conséquent, il est encore prématuré de dire que la Russie a créé une alternative pleinement fonctionnelle à Starlink. Néanmoins, le développement rapide du projet en fait un facteur technologique et de sécurité incontournable.

Conclusion principale

Selon l'analyse de l'expert ukrainien, les satellites « Rassvet » ont commencé à former une couverture orbitale plus dense au-dessus de l'Ukraine. Certaines opportunités de communication peuvent durer plus d'une heure et se répéter plusieurs fois par jour.

Cependant, cela ne signifie pas pour l'instant que la Russie a mis en place un Internet par satellite pleinement fonctionnel sur le territoire ukrainien. L'information repose sur des estimations d'experts basées sur les trajectoires orbitales, et l'opérateur a seulement confirmé que le déploiement et les tests des appareils se poursuivent.

La question principale est désormais de savoir si la Russie pourra mettre en orbite à temps les centaines d'appareils prévus et transformer « Rassvet » en un véritable système de communication continu. Laissez vos pronostics dans les commentaires !