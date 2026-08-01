Hansi Flick exprime ses regrets après le départ de Marcus Rashford

Le sort de Marcus Rashford, qui a évolué sous forme de prêt au Camp Nou, est scellé. Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, a ouvertement admis que le club avait refusé de s'attacher définitivement les services de l'attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre et que le joueur manquerait à l'équipe à l'avenir. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Manchester Evening News, les Catalans ont décidé de ne pas activer l'option d'achat de 26 millions livres sterling pour l'ailier de 28 ans. À la place, les Blaugrana ont recruté Anthony Gordon de Newcastle pour environ 70 millions livres afin de renforcer leur ligne d'attaque.

Les paroles chaleureuses de Flick sur le joueur

Hansi Flick a commenté cette décision lors de la conférence de presse d'après-match suite à la rencontre amicale contre Birmingham City vendredi soir. Le technicien allemand n'a pas caché son admiration pour le talent et les qualités humaines du joueur anglais.

« J'apprécie énormément d'avoir travaillé avec Marcus », a déclaré Flick. « Parfois, on ne peut pas prédire ce qui va se passer avec les joueurs prêtés. Je comprends que notre situation financière et notre effectif ne facilitent pas les choses. Mais c'est un joueur fantastique et un être humain extraordinaire. Je pense que l'équipe va lui manquer, il va me manquer aussi, mais c'est la vie et nous devons l'accepter. »

Bilan de la saison et adieux

La saison dernière, Marcus Rashford a disputé 49 matches toutes compétitions confondues avec Barcelone, marquant 14 buts et délivrant 11 passes décisives. Il était devenu l'une des figures clés de l'attaque catalane.

Une fois qu'il a été clair que la collaboration avec le club ne se poursuivrait pas, l'attaquant a officiellement remercié l'équipe et ses supporters jeudi via sa page Instagram.

« Je tiens à remercier tout le monde au club d'avoir fait de mon passage ici une expérience positive et mémorable », a écrit Rashford. « J'ai profité de chaque instant et j'emporte avec moi de nombreux souvenirs particuliers. Je souhaite au club et à tous les supporters beaucoup de succès pour la saison à venir. Visca el Barca ! »