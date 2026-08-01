Hansi Flick exprime ses regrets après le départ de Marcus Rashford

·28·Sport
Hansi Flick exprime ses regrets après le départ de Marcus Rashford

Le sort de Marcus Rashford, qui a évolué sous forme de prêt au Camp Nou, est scellé. Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, a ouvertement admis que le club avait refusé de s'attacher définitivement les services de l'attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre et que le joueur manquerait à l'équipe à l'avenir. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Manchester Evening News, les Catalans ont décidé de ne pas activer l'option d'achat de 26 millions livres sterling pour l'ailier de 28 ans. À la place, les Blaugrana ont recruté Anthony Gordon de Newcastle pour environ 70 millions livres afin de renforcer leur ligne d'attaque.

Les paroles chaleureuses de Flick sur le joueur

Hansi Flick a commenté cette décision lors de la conférence de presse d'après-match suite à la rencontre amicale contre Birmingham City vendredi soir. Le technicien allemand n'a pas caché son admiration pour le talent et les qualités humaines du joueur anglais.

« J'apprécie énormément d'avoir travaillé avec Marcus », a déclaré Flick. « Parfois, on ne peut pas prédire ce qui va se passer avec les joueurs prêtés. Je comprends que notre situation financière et notre effectif ne facilitent pas les choses. Mais c'est un joueur fantastique et un être humain extraordinaire. Je pense que l'équipe va lui manquer, il va me manquer aussi, mais c'est la vie et nous devons l'accepter. »

Bilan de la saison et adieux

La saison dernière, Marcus Rashford a disputé 49 matches toutes compétitions confondues avec Barcelone, marquant 14 buts et délivrant 11 passes décisives. Il était devenu l'une des figures clés de l'attaque catalane.

Une fois qu'il a été clair que la collaboration avec le club ne se poursuivrait pas, l'attaquant a officiellement remercié l'équipe et ses supporters jeudi via sa page Instagram.

« Je tiens à remercier tout le monde au club d'avoir fait de mon passage ici une expérience positive et mémorable », a écrit Rashford. « J'ai profité de chaque instant et j'emporte avec moi de nombreux souvenirs particuliers. Je souhaite au club et à tous les supporters beaucoup de succès pour la saison à venir. Visca el Barca ! »

BarceloneHansi FlickMarcus RashfordLa LigaTransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Milan envisage le retour de Brahim Díaz et pourrait vendre Rafael LeãoLe Milan envisage le retour de Brahim Díaz et pourrait vendre Rafael LeãoAujourd'hui, 18:53« Derby de Londres » : Tottenham arrache la victoire contre Chelsea à la 90+2e minute« Derby de Londres » : Tottenham arrache la victoire contre Chelsea à la 90+2e minuteAujourd'hui, 18:03Le Real Madrid et Vinicius Junior poursuivent les négociations pour une prolongationLe Real Madrid et Vinicius Junior poursuivent les négociations pour une prolongationAujourd'hui, 17:54Tottenham arrache une victoire dramatique contre Chelsea en match amicalTottenham arrache une victoire dramatique contre Chelsea en match amicalAujourd'hui, 17:54Newcastle reporte son offre pour le milieu de Tottenham jusqu'en aoûtNewcastle reporte son offre pour le milieu de Tottenham jusqu'en aoûtAujourd'hui, 17:39Le test d'Andijan : les « Lions » peuvent-ils survivre à l'enfer de la Bobur Arena ?Le test d'Andijan : les « Lions » peuvent-ils survivre à l'enfer de la Bobur Arena ?Aujourd'hui, 17:38
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché