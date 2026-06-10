Jedify lève 24 millions de dollars pour ses agents d'IA

Bien que les fournisseurs d'IA proposent leurs produits comme des solutions prêtes à l'emploi, en pratique, les agents d'IA ne peuvent pas fonctionner efficacement sans apprendre les spécificités d'une entreprise. Si un modèle ne comprend pas comment une entreprise calcule ses revenus ou les droits d'accès aux fichiers, son utilité reste limitée. La startup Jedify, basée à New York, vise à résoudre précisément ce problème. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La plateforme Jedify se connecte via API aux bases de données des entreprises, aux applications SaaS, aux outils BI et même à des sources comme les canaux Slack. Elle crée un « graphe de contexte » spécifique sur l'entreprise, aidant les agents d'IA à mieux comprendre les processus métier. Comme l'a rapporté TechCrunch, la startup a levé 24 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par Norwest. Le géant des données Snowflake a également participé en tant qu'investisseur stratégique et intègre la technologie de Jedify dans son Cortex AI et d'autres produits.

Le fondateur et PDG de l'entreprise, Assaf Henkin, souligne que pour que les agents d'IA soient utiles au sein d'une entreprise, ils doivent être capables de voir les liens entre les données, les autorisations, les flux de travail et la terminologie propre à l'entreprise. Ce contexte permet à l'agent de se concentrer uniquement sur les informations pertinentes pour une tâche spécifique sans se perdre parmi toutes les données. Par exemple, la société Kiteworks a utilisé cette technologie pour créer une application intelligente qui fournit à ses équipes de vente toutes les informations nécessaires sur les clients en temps réel.

La sécurité est également au cœur des préoccupations de Jedify. Le système hérite des autorisations des systèmes d'identité et de fichiers existants, garantissant que l'agent d'IA ne montre pas d'informations confidentielles non autorisées (comme des rapports financiers) aux employés ordinaires. Actuellement, Jedify travaille avec des entreprises de taille moyenne et grande, et parmi ses clients figurent des marques renommées comme The Weather Company.