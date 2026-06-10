Partenariat Pinterest et Amazon : Nouvelles opportunités pour les créateurs

Pinterest a annoncé l'extension de son partenariat avec Amazon. Le réseau social offre désormais aux créateurs la possibilité d'intégrer des Amazon Storefronts. Ces boutiques en ligne permettent aux auteurs de générer des revenus via des liens d'affiliation pour les produits présentés dans leurs vidéos et contenus. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Cette étape sera un outil clé pour Pinterest afin d'attirer les créateurs ayant développé leur activité sur des plateformes majeures comme Instagram, TikTok, YouTube et Facebook. Selon les données de l'entreprise, plus de la moitié des utilisateurs visitent la plateforme dans le but d'acheter, et plus de 80 milliards de requêtes de recherche sont effectuées chaque mois.

Grâce au nouvel outil, les créateurs peuvent lier leurs pages Amazon Storefront directement à leur compte Pinterest. Une fois les paramètres configurés, un lien d'affiliation est automatiquement ajouté lorsqu'un produit Amazon correspondant est tagué. Cela automatise entièrement le processus de promotion des produits et permet aux fans de mieux voir les recommandations des auteurs.

Cet accord est la suite d'un partenariat publicitaire pluriannuel débuté en 2023. Pinterest a également signé un accord publicitaire similaire avec Google en 2024. Ces actions visent à accroître le potentiel de monétisation de la plateforme et devraient résoudre le problème des contenus de faible qualité générés par l'AI, qui ont récemment suscité des critiques de la part des utilisateurs.

En travaillant avec de vrais créateurs, Pinterest cherche à restaurer sa réputation et à redevenir une source d'inspiration et un centre commercial. L'entreprise a annoncé qu'elle lancerait bientôt des fonctionnalités de connexion de boutiques avec d'autres partenaires.