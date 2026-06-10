Des vétérans de Datadog lancent la startup de codage IA Niteshift

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Des vétérans de Datadog lancent la startup de codage IA Niteshift

Niteshift, une startup fondée par d'anciens ingénieurs de Datadog, a levé 7 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Greylock. Malgré sa taille modeste selon les standards de l'IA, le projet a déjà attiré des investisseurs influents tels que Reid Hoffman, Olivier Pomel et Alexis Lê-Quôc. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Fondée par Sajid Mehmood et Conor Branagan, l'entreprise entre sur le marché hautement concurrentiel des agents de codage IA avec une nouvelle approche. Leur question fondamentale est : pourquoi les entreprises devraient-elles confier leur actif le plus sensible, leur code source, directement aux créateurs de modèles comme OpenAI ou Anthropic ? Ces géants évincent constamment les petites startups en lançant de nouvelles applications.

Le PDG de Niteshift, Sajid Mehmood, compare cette situation aux débuts de Datadog. À l'époque, de nombreuses entreprises de commerce électronique ne voulaient pas utiliser la plateforme Amazon Web Services car Amazon était leur principal concurrent sur le marché de la vente au détail. Aujourd'hui, des entreprises comme Anthropic et OpenAI pénètrent également des marchés de logiciels verticaux tels que le droit, la santé et la finance.

La stratégie de Niteshift permet aux entreprises de découpler les modèles de codage des autres infrastructures. Cela garantit que le code généré par l'IA est correctement vérifié et maintenu. La startup ne vise pas à remplacer complètement des outils comme Claude Code ou Codex, mais à réduire la dépendance à leur égard.

La plateforme cloud de Niteshift effectue un routage entre GPT et d'autres modèles open-source en fonction des besoins du projet. Cette approche permet aux entreprises d'utiliser les meilleurs modèles sans risquer d'être absorbées par les géants de la technologie.

NiteshiftIntelligence ArtificielleDatadogStartupOpenAI
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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