Warner Music Group acquiert la startup d'IA Sureel AI

Warner Music Group (WMG) a annoncé mercredi l'acquisition de Sureel AI, une startup spécialisée dans la protection des droits d'auteur. La technologie brevetée de l'entreprise crée une « AI DNA » unique pour les chansons, les décomposant en éléments pour suivre la manière dont les modèles d'IA utilisent ces composants. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Grâce à cette acquisition, WMG vise à mieux contrôler quand les œuvres de ses créateurs et compositeurs sont utilisées dans des contenus générés par l'IA ou lors de l'entraînement de modèles. Le PDG de WMG, Robert Kyncl, a souligné que l'ajout de Sureel renforcera le contrôle de la communauté créative sur sa propriété intellectuelle, son nom, son image et sa voix, ainsi que ses opportunités de monétisation.

Fondée en 2022, Sureel AI ne fournit pas seulement des rapports d'audit et de conformité, mais dispose également d'outils spécialisés protégeant l'identité personnelle des créateurs dans des cas tels que les clones vocaux et les avatars IA. La startup continuera d'opérer en tant que plateforme indépendante, au service de l'ensemble de l'écosystème musical et de l'IA.

Il est intéressant de noter que Warner Music Group s'opposait initialement aux startups d'IA. En particulier, l'entreprise a poursuivi la startup Suno en 2024, mais a par la suite signé un accord de licence avec eux. WMG a également conclu un accord avec la startup Udio l'année dernière.

Actuellement, d'autres grands labels comme Sony Music Entertainment et Universal Music Group continuent de poursuivre des procès majeurs pour violation du droit d'auteur contre des startups de musique par IA. WMG, quant à lui, semble avoir choisi la voie du partenariat et du contrôle technologique.