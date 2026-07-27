Ayyub Bouaddi peut-il atteindre le niveau du Real Madrid ou de Manchester City à l'avenir

Au moment où les clubs européens les plus prestigieux se livrent une concurrence acharnée pour s'attacher les services de jeunes talents prometteurs, Ayyoub Bouaddi, qui évolue à Lille, est en train de devenir l'une des étoiles montantes du football marocain et européen. Le haut niveau de jeu qu'il affiche malgré son jeune âge n'échappe pas aux spécialistes, rapporte Goal.com rapporte .

S'appuyant sur les publications Elbotola et Record, il est indiqué que non seulement la technique du joueur, mais aussi son calme et sa maturité exceptionnelle pour son âge ont gagné la confiance du staff technique de l'équipe nationale du Maroc. Beaucoup prédisent qu'il deviendra à l'avenir l'un des piliers des Lions de l'Atlas, le surnom de la sélection marocaine.

Intelligence hors du terrain et mathématiques appliquées

João Sacramento, l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale du Maroc, a révélé des détails intéressants sur la vie du joueur en coulisses. Selon lui, le talent de Bouaddi ne se limite pas aux rectangles verts, et sa vision unique du monde et sa façon de penser impressionnent les spécialistes.

Sakramento a souligné qu'en plus de sa carrière de footballeur professionnel, Ayyoub étudie également les mathématiques appliquées en profondeur. L'entraîneur a exprimé sa conviction que même s'il n'avait pas choisi cette profession, le joueur aurait remporté un immense succès dans n'importe quel autre domaine.

Un avenir au niveau du Real Madrid ou de Manchester City

Le technicien portugais a souligné que quiconque fait connaissance avec le joueur se rend immédiatement compte qu'il se distingue nettement des autres joueurs. Le potentiel d'un jeune homme aussi intelligent et doté d'une pensée logique mature pour son âge prépare le terrain pour attirer l'attention des plus grands clubs européens, notamment des géants comme le Real Madrid ou Manchester City.

Il a également été révélé que le staff technique marocain s'était fixé comme l'un de ses objectifs principaux de convaincre ce joueur talentueux de rejoindre sa sélection nationale en mars de l'année dernière. Tout comme pour Issa Diop, le recrutement de Bouaddi a été couronné de succès après une série de réunions.

De nombreuses réunions tenues avec le joueur ont confirmé qu'il possède un caractère fort et une grande maturité. Cela sert de base importante pour que la jeune étoile renforce encore sa position non seulement en club, mais aussi sur la scène internationale.