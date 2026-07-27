Les utilisateurs de Threads peuvent désormais communiquer avec Meta AI dans les messages privés

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Les utilisateurs de Threads peuvent désormais communiquer avec Meta AI dans les messages privés

Meta a commencé à intégrer son chatbot basé sur l'AI Meta AI dans la section des messages directs (DM) de l'application Threads. Cette mise à jour offre aux utilisateurs la possibilité de communiquer directement avec l'assistant dans leurs chats personnels et élargit considérablement les capacités de la plateforme. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, auparavant, les utilisateurs de Threads ne pouvaient interagir avec l'AI sous les publications publiques que dans certains pays. Désormais, ce processus passe à un format entièrement privé et pratique. Cette étape fait partie de la stratégie de Meta visant à retenir ses utilisateurs loin des services alternatifs.

Fonctionnalités et écosystème

Les experts notent que la nouvelle intégration permet aux utilisateurs de rester au sein de cet écosystème sans avoir à recourir à des assistants tiers comme ChatGPT d'OpenAI ou Google Gemini. Meta AI fonctionne déjà avec succès dans les sections de messages privés des plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp.

La nouvelle fonction permet aux utilisateurs de partager des publications Threads, divers liens, images et vidéos directement avec Meta AI. Il est également possible de poser des questions supplémentaires sur des sujets d'intérêt et d'analyser les données plus en profondeur.

Déploiement mondial et gestion

Des représentants de l'entreprise ont déclaré que la mise à jour a commencé à être déployée progressivement dans le monde entier à partir de lundi. Parallèlement, Meta continue de tester l'AI dans les flux publics de certaines régions.

Si les utilisateurs souhaitent voir moins de réponses de Meta AI dans leurs flux, ils peuvent mettre le compte @meta.ai en mode silencieux, utiliser la fonction « Pas intéressé » sur les publications concernées ou masquer les réponses apparaissant dans leurs propres publications. Grâce à ces nouveautés, Meta offre aux utilisateurs de Threads la possibilité d'obtenir toutes les informations nécessaires sans quitter l'application dans le cadre de sa lutte contre son principal concurrent, la plateforme X.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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