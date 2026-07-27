Sidny Lopes Cabral récompensé pour son but contre l'Argentine

Le plus beau but de la Coupe du Monde 2026 a été officiellement désigné dans le monde du football. Selon Goal.com, Sidny Lopes Cabral, joueur de l'équipe nationale du Cap-Vert, a remporté le trophée Hyundai Goal of the Tournament pour son superbe tir dans le but de l'Argentine. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Né à Rotterdam, le défenseur de 23 ans a réussi à devancer des stars mondiales telles que Lionel Messi, Kylian Mbappé et Julián Álvarez pour remporter cette distinction prestigieuse. Cet événement, survenu lors des 1/64 de finale du Mondial, a attiré l'attention des supporters de football du monde entier.

But historique et talent individuel

Lors du match disputé à Miami, l'équipe du Cap-Vert affrontait les futurs finalistes. Sidny Lopes Cabral a éliminé le milieu de terrain adverse Alexis Mac Allister grâce à un beau geste technique avant d'enrouler le ballon dans la lucarne depuis l'extérieur de la surface de réparation. Emiliano Martínez n'a rien pu faire pour stopper cette frappe.

Le fait qu'un joueur évoluant au poste de défenseur marque un but d'une telle complexité technique a également surpris les experts. Grâce à cette reconnaissance, Lopes Cabral inscrit son nom aux côtés de vainqueurs légendaires auteurs des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde, tels que James Rodríguez, Benjamin Pavard et Richarlison.

Moments forts et la reconnaissance de Marcelo

Après le but, l'émotion était à son comble dans le stade et la mère du joueur s'est évanouie d'émotion. Cette scène a rappelé l'incident vécu par la mère de Lilian Thuram lors de la Coupe du Monde 1998. Heureusement, les personnes présentes à proximité lui ont porté secours à temps.

Se remémorant cette action, Lopes Cabral a déclaré : « En voyant le ballon se diriger vers la lucarne, je me suis dit : ‘Qu'est-ce que je viens de faire ?’ Je n'y croyais pas. J'ai couru sans même réfléchir, et j'ai ensuite réalisé que j'avais marqué un but incroyable en Coupe du Monde ».

La qualité des buts était si élevée qu'elle a même attiré l'attention de Marcelo, légende du Real Madrid et du Brésil. Marcelo, idole de Cabral, a personnellement envoyé un message au footballeur pour confirmer qu'il avait voté pour son but et le féliciter.