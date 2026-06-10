Les restrictions sur la plateforme Roblox en Russie ont été levées

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Les restrictions sur la plateforme Roblox en Russie ont été levées

Le ministère du Développement numérique, des Communications et des Médias de masse de la Fédération de Russie (Minsifri) a annoncé que toutes les restrictions d'accès à la plateforme de jeu Roblox ont été levées. Cette décision a été prise après que l'entreprise a rempli les conditions fixées par le gouvernement russe. C'est ce qu'a rapporté Ixbt.com rapporte .

Selon le ministère, l'exigence principale consistait à renforcer les mesures de protection des utilisateurs mineurs. Dans le cadre du dialogue avec les régulateurs, la société a mis en œuvre un certain nombre de mesures, notamment l'introduction d'un système de classification par âge pour les jeux.

De plus, la direction de la plateforme s'est engagée à poursuivre la lutte contre les contenus inappropriés. Les représentants du ministère ont souligné que Roblox s'est pleinement conformé aux exigences législatives en matière de sécurité des utilisateurs.

Pour rappel, le blocage en vigueur depuis le 3 décembre 2025 a été officiellement levé après que le Minsifri a fait appel aux autorités compétentes. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme sans aucune restriction.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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