Barcelone et Julián Álvarez pourraient faire face à de lourdes sanctions après la plainte de l'Atlético

La Fédération royale espagnole de football a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre du FC Barcelone suite à une plainte officielle de l'Atlético de Madrid. Selon les informations publiées par Marca, le club madrilène accuse les Catalans d'avoir tenté à plusieurs reprises d'attirer et de faire pression sur leur attaquant Julián Álvarez au cours des derniers mois. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Les deux parties ont été informées de l'ouverture de cette procédure disciplinaire ce jeudi. Actuellement, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont le droit de présenter leurs déclarations de défense. Le club madrilène est fermement décidé à aller jusqu'au bout, ayant saisi non seulement la Fédération espagnole de football mais aussi la FIFA concernant ces infractions qui durent depuis plusieurs mois.

Règlement de la Fédération espagnole de football et sanctions possibles

Conformément à l'article 93 du Code disciplinaire de la Fédération espagnole, qui concerne le non-respect des décisions fédérales, de très lourdes sanctions peuvent être appliquées pour de telles infractions. Les amendes financières ne sont que le début de l'affaire, et il est fort probable que les coupables fassent face à des restrictions plus sévères.

Si cette infraction est confirmée, les officiels ou le joueur lui-même pourraient faire l'objet d'une suspension ou d'une disqualification d'une durée allant d'un mois à deux ans. De plus, il est prévu dans tous les cas une interdiction de match d'au moins quatre rencontres.

Conséquences pour le joueur et le club

Si l'attaquant est suspendu pour avoir enfreint les règles, il sera tenu de verser une indemnisation pour le préjudice causé au club qui se retrouverait privé de ses services. Ce scénario pourrait également faire surgir le risque pour l'Atlético de Madrid de perdre son joueur.

Malgré cela, la position du club madrilène reste inchangée : il exige que justice soit rendue pour ces infractions dénoncées depuis des mois et que des mesures de sanction sévères soient prises. Si les preuves sont confirmées, les conséquences qui en découleront pourraient être graves non seulement pour le club catalan, mais aussi pour l'attaquant argentin.