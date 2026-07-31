CareCloud alerte sur une fuite de données médicales

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CareCloud alerte sur une fuite de données médicales

CareCloud, une grande entreprise américaine de technologies médicales, a annoncé que des informations personnelles et médicales de centaines de milliers de citoyens avaient été volées à la suite d'une cyberattaque contre ses serveurs. L'entreprise n'avait pas fourni de détails pendant longtemps concernant cet incident survenu en mars, mais elle commence désormais à notifier officiellement les victimes. Cela montre que les problèmes de cybersécurité constituent une menace sérieuse non seulement pour les systèmes financiers, mais aussi pour les données dans le domaine médical, qui est le plus sensible, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, CareCloud, basée dans le New Jersey, gère des bases de données de patients pour plus de 45 000 cabinets de médecins, hôpitaux et autres institutions médicales à travers les États-Unis. Par conséquent, l'entreprise gère des données médicales et de facturation extrêmement confidentielles pour des millions de patients. Selon une notification soumise au procureur général de Californie cette semaine, les hackers ont eu accès à l'une des bases de données de dossiers médicaux électroniques pendant au moins six jours, du 10 au 16 mars de cette année.

Cyberattaque et ampleur des données volées

Des représentants de l'entreprise ont déclaré que des hackers non identifiés avaient affirmé avoir supprimé ou copié des données des bases. Bien qu'il n'ait pas été directement précisé si une rançon avait été exigée par les hackers, il est courant que les cybercriminels fassent du chantage en échange de la non-publication des données sur Internet. Jusqu'à présent, aucun grand groupe de hackers n'a officiellement revendiqué la responsabilité de cette attaque.

Selon les informations obtenues, au moins 345 000 personnes ont été touchées par cette fuite de données. Des documents reçus par les bureaux des procureurs des États du New Hampshire, du Massachusetts et du Texas montrent que ce chiffre pourrait encore augmenter par la suite. Les enquêtes ont révélé qu'un accès non autorisé avait été obtenu à l'entrepôt de données stocké sur l'infrastructure Amazon Web Services.

Données personnelles menacées

Selon les lettres d'avertissement officielles, la liste des données volées est très vaste et comprend les éléments suivants :

  • Noms complets et adresses postales des citoyens
  • Numéros de sécurité sociale (SSN)
  • Numéros de documents d'identité délivrés par l'État, tels que les passeports et les permis de conduire
  • Informations financières telles que les numéros de comptes bancaires et de cartes de paiement
  • Informations confidentielles liées à la santé et à l'historique médical des patients
Des experts soulignent que la divulgation de ce type de données confidentielles augmente considérablement le risque de vol d'identité (identity theft) et de diverses fraudes pour les victimes à l'avenir. Le PDG de CareCloud, Stephen Snyder, n'a pas répondu aux demandes de commentaires de la publication.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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