ChatGPT s'approche du milliard d'utilisateurs par semaine

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ChatGPT s'approche du milliard d'utilisateurs par semaine

ChatGPT, l'une des principales plateformes du secteur de l'intelligence artificielle, est sur le point d'atteindre un cap historique en termes d'utilisateurs actifs hebdomadaires : le chiffre impressionnant de 1 milliard. Selon The Information, qui cite des données internes d'OpenAI, le chatbot de renommée mondiale est sur le point d'enregistrer ce résultat colossal, bien que l'entreprise n'ait pas encore officiellement confirmé ce chiffre, rapporte Ixbt.com rapporte .

Rappelons que les dernières statistiques publiques publiées par OpenAI datent de février 2026. À cette époque, le patron de l'entreprise, Sam Altman, avait annoncé que plus de 900 millions de personnes utilisaient ChatGPT chaque semaine, et que le nombre d'abonnements payants avait dépassé les 50 millions. Si ces nouvelles estimations internes se confirment, il apparaîtra que le service a augmenté son audience de 100 millions supplémentaires en moins de six mois.

Rythme de développement et délais prévus

Selon les analystes, OpenAI aurait pu atteindre cet objectif environ 7 mois plus tôt que prévu initialement. Cependant, l'entreprise n'ayant pas encore publié de nouveaux rapports officiels, ces chiffres ne sont pas entièrement confirmés par des sources indépendantes. Néanmoins, cette dynamique démontre clairement à quelle vitesse les technologies d'intelligence artificielle se popularisent à l'échelle mondiale.

Si le cap du milliard est officiellement confirmé, ChatGPT rejoindra les rangs des services numériques les plus populaires au monde. Bien que cet indicateur témoigne de l'immense envergure de la plateforme, les experts soulignent également certaines de ses limites. En particulier, si le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires reflète la portée du service, il ne révèle pas entièrement l'engagement réel des utilisateurs, la rentabilité de l'entreprise ou le niveau d'adoption de l'IA dans le secteur des entreprises.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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