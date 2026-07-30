LinkedIn aide les utilisateurs à lutter contre les déchets d'intelligence artificielle

Connu comme un réseau professionnel, LinkedIn a commencé à prendre des mesures strictes contre le contenu de faible qualité et généré automatiquement par l'intelligence artificielle qui remplit le fil d'actualité de ses utilisateurs — des déchets connus sous le nom d'« AI slop ». Selon les informations diffusées par ixbt.com et des sources étrangères, la plateforme introduit désormais un bouton permettant aux utilisateurs de signaler spécifiquement les publications lorsqu'ils soupçonnent qu'elles ont été rédigées par l'intelligence artificielle. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Récemment, les publications sur Internet et les réseaux sociaux ont fait face à des problèmes similaires en raison de la fatigue des utilisateurs face aux faux textes générés par l'intelligence artificielle. Selon les données de l'entreprise d'infrastructure Cloudflare, le trafic des bots sur le réseau dépasse désormais les requêtes générées par les humains. Cette situation a également eu un impact sur les nouvelles start-ups, provoquant même la fermeture de certains projets.

Nouvelle fonctionnalité et mesures de protection automatisées

Hari Srinivasan, directeur des produits de LinkedIn, réseau social appartenant à Microsoft, a souligné que ce problème est l'une des principales priorités de la plateforme. Selon lui, les gens visitent LinkedIn pour se connecter avec de véritables humains et partager leurs propres idées et expériences.

Le nouveau bouton « Seems like AI slop » est l'une des nombreuses mesures visant à réduire le volume de contenu de faible qualité sur la plateforme. De plus, l'entreprise investit dans des systèmes de protection automatisés, bloquant déjà des centaines de milliers de tentatives de commentaires automatisés chaque jour.

Classifieurs et nouvelles opportunités pour les auteurs

Selon Srinivasan, LinkedIn introduit de nouveaux classifieurs pour identifier si les publications sont le produit de l'intelligence artificielle. Cela permettra de réduire la quantité de matériel de faible qualité parmi le contenu recommandé en dehors du réseau. De plus, les utilisateurs pourront voir en privé dans leur tableau de bord personnel si leurs publications semblent malhonnêtes ou artificielles en raison d'une utilisation excessive de l'intelligence artificielle.

L'entreprise abandonne l'ancienne fonction « enhance your post » qui modifiait les publications à l'aide de l'intelligence artificielle, et lance à la place une fonctionnalité qui édite uniquement le texte sans modifier la voix originale de l'auteur. En outre, les possibilités d'utilisation des outils de vérification des profils et des pages ont été élargies, et une option pour bloquer les commentaires des pages d'entreprise indésirables a également été ajoutée.