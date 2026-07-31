Cybersécurité : les spammeurs passent des messages de masse aux attaques ciblées

·20·Technologie
Cybersécurité : les spammeurs passent des messages de masse aux attaques ciblées

Au cours du premier semestre 2026, les cybercriminels ont abandonné les pratiques d'envoi massif d'e-mails pour passer à des attaques de petite envergure et ciblées, échelonnées dans le temps. Selon les experts, ces messages semblent moins suspects aux utilisateurs, mais une part importante d'entre eux est bloquée avec succès avant d'arriver à destination. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, des représentants du service Yandex 360 ont fait cette annonce. Au cours de la dernière année, le volume d'e-mails traités par le système a augmenté de 12 % pour atteindre un niveau record de 50 milliards de messages. Parallèlement, il a été constaté que le nombre de messages malveillants arrêtés lors de la phase de vérification a bondi de 73 %.

Selon les statistiques, 5,7 milliards de messages supplémentaires ont été automatiquement redirigés vers le dossier spam. D'après l'analyse des systèmes de sécurité, près de la moitié des messages indésirables étaient directement liée à des tentatives de vol de données personnelles des utilisateurs.

Nouvelles méthodes de cybercriminalité

Les experts soulignent que cette année, le volume des attaques de phishing a augmenté de 45 %, tandis que les cas de falsification d'adresses d'expéditeurs ont atteint 50 %, soit environ 20 millions. Les escrocs s'efforcent récemment de faire ressembler leurs messages aux notifications d'organismes gouvernementaux et d'entreprises connues.

De plus, la part des messages contenant des applications malveillantes a également augmenté d'un tiers. Cela montre que les capacités techniques des attaquants deviennent de plus en plus complexes.

Technologies de protection modernes

Pour détecter et prévenir ces menaces à temps, la plateforme Yandex 360 utilise des technologies de pointe. Notamment l'analyse approfondie des images dans les messages, des vérifications répétées après la livraison des e-mails, ainsi que des algorithmes spéciaux évaluant des milliers de caractéristiques de chaque message.

Les experts avertissent que le changement de tactique des cybercriminels exige des utilisateurs une augmentation de leur hygiène numérique et de leur prudence. Il est particulièrement crucial d'aborder de manière critique les messages prétendument envoyés par des agences officielles.

CybersécuritéSpamPhishingYandexInformatique
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

CareCloud alerte sur une fuite de données médicalesCareCloud alerte sur une fuite de données médicalesAujourd'hui, 01:29Présentation et spécifications techniques du Redmi K100 Pro dévoiléesPrésentation et spécifications techniques du Redmi K100 Pro dévoiléesAujourd'hui, 01:24Le juge estime que l'administration Trump n'a pas fourni assez de preuves concernant AnthropicLe juge estime que l'administration Trump n'a pas fourni assez de preuves concernant AnthropicAujourd'hui, 01:24Le dispositif d'IA contre la solitude fait son retour avec une voix et un prix élevéLe dispositif d'IA contre la solitude fait son retour avec une voix et un prix élevéAujourd'hui, 00:53ChatGPT s'approche du milliard d'utilisateurs par semaineChatGPT s'approche du milliard d'utilisateurs par semaineAujourd'hui, 00:28La Floride réoriente les fonds pour véhicules électriques vers les taxis volantsLa Floride réoriente les fonds pour véhicules électriques vers les taxis volantsHier, 23:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine