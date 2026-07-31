Cybersécurité : les spammeurs passent des messages de masse aux attaques ciblées

Au cours du premier semestre 2026, les cybercriminels ont abandonné les pratiques d'envoi massif d'e-mails pour passer à des attaques de petite envergure et ciblées, échelonnées dans le temps. Selon les experts, ces messages semblent moins suspects aux utilisateurs, mais une part importante d'entre eux est bloquée avec succès avant d'arriver à destination. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, des représentants du service Yandex 360 ont fait cette annonce. Au cours de la dernière année, le volume d'e-mails traités par le système a augmenté de 12 % pour atteindre un niveau record de 50 milliards de messages. Parallèlement, il a été constaté que le nombre de messages malveillants arrêtés lors de la phase de vérification a bondi de 73 %.

Selon les statistiques, 5,7 milliards de messages supplémentaires ont été automatiquement redirigés vers le dossier spam. D'après l'analyse des systèmes de sécurité, près de la moitié des messages indésirables étaient directement liée à des tentatives de vol de données personnelles des utilisateurs.

Nouvelles méthodes de cybercriminalité

Les experts soulignent que cette année, le volume des attaques de phishing a augmenté de 45 %, tandis que les cas de falsification d'adresses d'expéditeurs ont atteint 50 %, soit environ 20 millions. Les escrocs s'efforcent récemment de faire ressembler leurs messages aux notifications d'organismes gouvernementaux et d'entreprises connues.

De plus, la part des messages contenant des applications malveillantes a également augmenté d'un tiers. Cela montre que les capacités techniques des attaquants deviennent de plus en plus complexes.

Technologies de protection modernes

Pour détecter et prévenir ces menaces à temps, la plateforme Yandex 360 utilise des technologies de pointe. Notamment l'analyse approfondie des images dans les messages, des vérifications répétées après la livraison des e-mails, ainsi que des algorithmes spéciaux évaluant des milliers de caractéristiques de chaque message.

Les experts avertissent que le changement de tactique des cybercriminels exige des utilisateurs une augmentation de leur hygiène numérique et de leur prudence. Il est particulièrement crucial d'aborder de manière critique les messages prétendument envoyés par des agences officielles.