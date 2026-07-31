Le dispositif d'IA contre la solitude fait son retour avec une voix et un prix élevé

Le développement rapide des technologies d'IA permet non seulement de créer des logiciels utilitaires, mais aussi des gadgets conçus pour réduire la solitude humaine. Présenté il y a deux ans, le dispositif d'IA portable appelé Friend, qui communique avec l'utilisateur par l'envoi de messages texte, a été radicalement mis à jour. Selon ixbt.com, l'auteur de ce projet, Avi Schiffmann, a annoncé sur son compte de réseau social X une nouvelle version de l'appareil dotée de capacités vocales. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

La nouvelle version de Friend est équipée d'un haut-parleur intégré, capable de répondre à l'utilisateur avec une personnalité unique et stable. L'une des publicités diffusées montre une jeune femme discutant de son ex-partenaire ou de relations décédées avec le pendentif portable, tandis que le gadget lui offre des mots de réconfort. Dans une autre scène, on peut voir un homme parler de ses projets cinématographiques et recevoir des éloges de l'appareil.

Forte hausse des prix et stratégie marketing

L'élargissement des capacités de l'appareil a également eu un impact sur son prix. Alors que ce gadget d'IA était évalué à environ 99 USD il y a deux ans, le prix de vente au détail de la nouvelle version est de 249 USD. Cela montre une augmentation significative par rapport au prix précédent.

Malgré cela, on ne sait pas encore clairement quel réel avantage ce gadget apporte dans l'exécution des tâches quotidiennes. Le fondateur du projet, Avi Schiffmann, a évoqué le véritable objectif de l'appareil dans l'une de ses publications. Selon lui, cet assistant IA n'est ni un remplaçant ni un amant, mais s'efforce simplement de jouer le rôle d'un interlocuteur de confiance, un ami.

La place des gadgets d'IA sur le marché

L'idée de présenter un pendentif en plastique basé sur des algorithmes comme un ami mystérieux est une démarche très audacieuse d'un point de vue marketing. Cependant, le projet avait déjà attiré l'attention avec ses campagnes bruyantes. En particulier, les bannières publicitaires installées l'année dernière dans le système de métro de New York sont rapidement devenues populaires, mais ont souvent été vandalisées par des citoyens opposés au remplacement de la communication humaine naturelle par une amulette numérique.

De manière générale, les appareils portables basés sur l'IA ne se sont pas encore largement popularisés sur le marché. Une autre tentative similaire à Friend — le badge d'IA de la société Humane Inc., qui visait à remplacer l'iPhone — a été contrainte de cesser ses activités en moins d'un an en raison de faibles chiffres de vente.