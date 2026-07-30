La Floride réoriente les fonds pour véhicules électriques vers les taxis volants

L'État américain de Floride prévoit de réaffecter près de 200 millions de dollars de fonds fédéraux initialement destinés à la construction de stations de recharge pour véhicules électriques au développement d'un réseau de taxis volants électriques. Selon les informations relayées par le Miami Herald, cette décision pourrait marquer un tournant dans le développement des infrastructures de transport de l'État, bien qu'elle suscite des débats parmi le public et les experts. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les autorités de l'État expliquent que, bien que la Floride soit l'une des régions leaders aux États-Unis en termes de nombre de véhicules électriques, le ratio de bornes de recharge par rapport aux véhicules reste inférieur à la moyenne nationale. Néanmoins, l'administration locale a laissé des fonds de programmes fédéraux inutilisés, justifiant cela par le fait que les entreprises privées avaient suffisamment développé le réseau.

Nouvelle orientation des fonds d'infrastructure

Dans le cadre du programme National Electric Vehicle Infrastructure, lié au Bipartisan Infrastructure Law aux États-Unis, la Floride avait obtenu près de 200 millions de dollars. Désormais, le Département des transports de Floride prévoit de dépenser cet argent non pas pour le transport terrestre, mais pour construire 32 plateformes et stations de recharge destinées aux aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques, connus sous le nom d'eVTOL.

Actuellement, le marché des taxis volants électriques en est encore à un stade de développement. Bien que de nombreuses startups s'efforcent de créer des aéronefs prêts pour la production en série, certaines d'entre elles concentrent également leur attention sur des applications dans le secteur de la défense. Néanmoins, les responsables de Floride espèrent que ces petits aéronefs, qui peuvent généralement accueillir 4 à 5 passagers, contribueront à réduire les graves embouteillages dans l'État.

Expérience des États et plans futurs

Selon les directives actualisées de l'administration américaine, les États ayant achevé la formation de leurs corridors pour véhicules électriques sont autorisés à redistribuer les fonds pour construire des infrastructures de recharge sur d'autres routes et espaces publics. D'autres États, comme New York et la Caroline du Nord, ont profité de cette opportunité pour installer des bornes de recharge dans les espaces publics pour les résidents ne disposant pas de parking privé.

Selon le Miami Herald, le plan de la Floride prévoit d'implanter des aires d'atterrissage et des stations pour taxis volants sur des terrains de golf, dans des complexes résidentiels de luxe et à proximité des aéroports. Bien que cette mesure soit appelée à transformer radicalement le système de transport à l'avenir, le transfert des fonds alloués aux véhicules électriques terrestres vers un autre secteur est diversement évalué par les experts.