Google améliore considérablement la sécurité de Chrome grâce à l'IA

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Google améliore considérablement la sécurité de Chrome grâce à l'IA

Google a annoncé des résultats sans précédent dans l'élimination des failles de sécurité de son navigateur Chrome grâce à des outils d'IA internes. Selon les informations rapportées par TechCrunch, le géant de la technologie a réussi à corriger pas moins de 1 072 bugs de sécurité dans les deux dernières versions de Chrome sorties en juin. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui rapporte l'information.

En se basant sur les données officielles fournies par l'entreprise, on peut dire que ce chiffre dépasse même le nombre total de 1 036 erreurs détectées dans les 23 versions précédentes publiées au cours des deux dernières années. Depuis l'émergence des grands modèles de langage, les experts en cybersécurité avaient prédit que les systèmes d'IA découvriraient les failles logicielles à une échelle massive, obligeant les défenseurs à recourir eux aussi d'urgence à l'IA.

Un tournant pour l'IA et la cybersécurité

Un graphique présenté dans le livre blanc (white paper) publié par Google montre clairement une croissance exponentielle dans la détection rapide des failles et leur correction. Cette réussite démontre que les prédictions n'étaient pas de simples suppositions et se confirment par des chiffres réels.

Doug Turner, directeur de l'ingénierie pour Chrome, a déclaré à TechCrunch que les modèles d'IA ont fondamentalement transformé l'économie de la cybersécurité. Le processus de recherche de failles est désormais devenu automatisé et à l'échelle industrielle.

« En utilisant des modèles comme Gemini, nous prévenons les failles à l'avance, devançons nos concurrents et rendons Chrome plus sûr à chaque mise à jour », a souligné Doug Turner dans sa déclaration.

L'approche des autres géants de la technologie

Cette tendance ne se limite pas à Google. Au début du mois en cours, Microsoft a également annoncé avoir corrigé un nombre record de 570 failles de sécurité dans divers produits dans le cadre de ses mises à jour mensuelles habituelles. L'entreprise a attribué cette forte augmentation des bugs précisément à l'utilisation des technologies d'IA.

Parallèlement, il est remarquable de constater qu'une telle croissance exponentielle n'est pas observée chez Apple. Selon les estimations d'observateurs indépendants, Apple a corrigé 482 bugs dans ses produits en 2026, ce qui montre un rythme presque identique à celui de l'année dernière et même de 2015.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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