Le Bayern impitoyable : Écrasement 15-0 en match de préparation

Le Bayern Munich poursuit sa préparation pour la nouvelle saison avec un véritable festival de buts. Lors de leur dernier match amical face à l'équipe de division inférieure du FC Rottach-Egern, les Bavarois ont inscrit sans encaisser 15 buts dans le match.

Dans cet article, nous vous racontons la victoire historique du Bayern, les héros du doublé et les statistiques surprenantes entre ces deux équipes.

Festival de buts et doublés

Pas moins de trois joueurs ont réalisé un doublé pour les visiteurs. Arijon Ibrahimović, Armindo Sieb et Felipe Chavez ont trompé le gardien adverse à deux reprises.

Bayern Munich – Rottach-Egern 15-0

Buts : Pavic (8'), Ibrahimović (9', 45+2'), Chavez (10', 13'), Cardoso (45+3', 50'), Sieb (51', 59'), Palhinha (57'), Ndiaye (67'), Assomo (67'), Pavlović (86'), Kimmich (88'), Nuray (90+3').

Cette victoire a démontré que la préparation du Bayern sous la houlette de son nouvel entraîneur Vincent Kompany se déroule à merveille.

Statistiques historiques : 5 matches, 99 buts !

Ce n'est pas la première fois qu'un tel score fleuve est enregistré entre le Bayern et le Rottach-Egern. Le club munichois a une tradition pour le moins « impitoyable » face à cette équipe amateur. Lors des 5 confrontations directes disputées jusqu'à présent, le Bayern a secoué les filets adverses à un total de 99 reprises soit une moyenne de près de 20 buts par match pour les Munichois ! Ce succès 15-0 s'inscrit dans la continuité logique de cette « tradition » historique.

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