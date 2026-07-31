Présentation et spécifications techniques du Redmi K100 Pro dévoilées

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Présentation et spécifications techniques du Redmi K100 Pro dévoilées

Redmi, l'un des leaders du marché des smartphones, a annoncé la date de présentation officielle et les principales caractéristiques de son nouveau modèle phare, le Redmi K100 Pro. Selon ixbt.com, ce gadget de nouvelle génération a déjà attiré l'attention des utilisateurs grâce à sa batterie d'une capacité record, sa vitesse de charge et ses hautes performances. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

D'après un prospectus publicitaire publié sur la page du Smart Digital Products Research Center sur le réseau social Weibo, la cérémonie de présentation du nouveau flagship est fixée au 11 août à 19h00, heure locale. Cet appareil devient l'un des mobiles les plus discutés dans le monde technologique.

Design et apparence

Selon l'affiche officielle publiée, le nouveau smartphone conserve le style de design général de son prédécesseur, le Redmi K90 Pro Max. Sur le panneau arrière, on remarque traditionnellement un bloc triple caméra et un haut-parleur supplémentaire appartenant à la célèbre marque Bose.

De plus, le nouveau boîtier de couleur rouge foncé de l'appareil est l'un des principaux changements visuels. Les initiés soulignent que cette couleur rappelle la teinte Cherry Red qui devrait être introduite sur la future gamme iPhone 18 Pro.

Capacités techniques et performances

Auparavant, ce flagship avait été enregistré sur la base de test Geekbench. Selon les données, le smartphone sera équipé du processeur moderne Snapdragon 8 Elite Gen 5 ainsi que de jusqu'à 16 GB de RAM. Cela garantit une vitesse élevée même dans les applications et les jeux les plus exigeants.

L'un des aspects les plus impressionnants de l'appareil est sa batterie. D'après les premières informations, le Redmi K100 Pro sera doté d'une gigantesque batterie d'une capacité de 8500 mAh. Celle-ci pourra être rechargée en peu de temps grâce à une technologie de charge rapide de 100 W.

Les capacités de l'écran et de l'optique n'ont pas non plus été négligées. Le smartphone devrait être équipé d'un écran avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 185 Hz et d'un capteur d'appareil photo principal de 200 MP, ce qui constitue une nouveauté importante pour les passionnés de photographie mobile.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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