Yandex Maps à la rescousse lors des coupures d'eau chaude

Un nouvel outil basé sur l'IA est apparu dans Yandex Maps. Cette fonctionnalité a été conçue pour offrir du confort aux résidents pendant les coupures saisonnières d'eau chaude. Désormais, les utilisateurs n'ont plus besoin de chercher manuellement des endroits pour se laver les cheveux ou prendre une douche. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans la discussion avec l'assistant IA sur l'écran principal, il suffit de sélectionner une requête prédéfinie, comme « Où puis-je me laver les cheveux à proximité ? ». Le réseau neuronal analyse les fiches des établissements, les listes de services et les avis pour générer une liste d'options adaptées, comme des salons de beauté à proximité.

Il est également possible d'affiner les résultats de recherche. Si un utilisateur s'intéresse non seulement aux salons, mais aussi aux bains publics équipés de douches, il suffit d'en informer l'assistant, qui mettra immédiatement à jour la sélection. Ce processus permet d'économiser un temps précieux.

De plus, l'application Yandex Maps a publié le calendrier estival des coupures d'eau chaude pour Moscou, la région de Moscou et Saint-Pétersbourg. Les utilisateurs peuvent connaître les dates exactes et la durée en sélectionnant leur domicile sur la carte ou en saisissant l'adresse dans la barre de recherche.